Tarantino rechaza editar película

El cineasta y productor estadounidense Quentin Tarantino se negó a editar su más reciente película, "Once upon a time in Hollywood", cuyo estreno en China se suspendió.

El largometraje protagonizado por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio ya había superado a los censores del gobierno chino y planeaba llegar a los cines el 25 de octubre; sin embargo, este viernes los reguladores del país retiraron la película del calendario. Shannon Lee, hija del actor y artista marcial Bruce Lee, hizo un llamado directo a la Administración Nacional de Cine de China y exigió cambios a la representación de su padre, porque argumentó, Tarantino lo hizo ver como un "idiota arrogante, con la cabeza hueca". Bona Film Group (el patrocinador chino de la película), se acercó al cineasta ganador del Oscar para poder realizar una edición y salvar así su estreno en aquel país, pero la respuesta del director fue "no", informó The Hollywood Reporter. "Quentin Tarantino no tiene intención de editar 'Once upon a time in Hollywood' para apaciguar los censores de China. Su postura es la de 'tómalo o déjalo'". Hasta el momento la película ha recaudado más de 344 millones de dólares, y con su lanzamiento en China se esperaba superar los 400 millones.