Todo queda en familia; hijos de cantantes se aventuran en la música

El talento se hereda, se lleva en la sangre y eso lo saben los hijos de varios famosos que en fechas recientes han dado de qué hablar por sus logros y habilidades.

Hace unos días, Alejandro Sanz anunció que su retoño, Alexander, de 16 años se ha lanzado a la música. "Mi admiración tiene forma de persona. Mi hijo Alex: música en vena y disco en vuelo", compartió Sanz en sus redes sociales.

Alexander compone su música y le gusta el rap. Recién entregó una producción de nombre SanitY ep, con seis melodías en inglés Future, Espacio, Can you feel that, AirBnB y To the top, además de un bonus que se llama Milan.

En cuanto a la portada del álbum, Alexander eligió una foto en la que aparece Alejandro Sanz abrazándolo con una guitarra colgada en el cuello. Sin duda una emotiva imagen.

Alex Fernández, hijo de Alejandro y nieto de Vicente Fernández, ya cuenta con su primer material discográfico de nombre Sigue la tradición que incluye temas como Te Amaré, Puras mentiras y Cómo agradecer.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Alex comentó que ha sido "Chente" el que más ha estado al pendiente de su debut en los escenarios.

"Mi papá me apoya al 100 por ciento, pero es mi abuelo el que está supervisando todo. Cuando él se involucra en algo es muy territorial y no deja que nadie opine o se meta. Mi abuelito es mi sensei", comentó.

Fernández reveló que luchará por conseguir sus objetivos profesionales.

"Me visualizo ganando premios Grammy y teniendo todo el éxito del mundo, sin embargo, al final del día sabemos que quien decide si te irá bien o no es el público".

Quien también ha dado la sorpresa es la hija de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez-Alcalá, Ángela Aguilar. Su potente voz ha llamado la atención del público y de los conocedores ya que fue nominada a los Grammy Latinos en las ternas de Mejor Nuevo Artista" y como Mejor Disco de música Ranchera por su álbum Primero soy mexicana.

La joven visitó hace unas semanas Torreón. Se presentó junto a su familia en el Coliseo Centenario dentro del concepto Jaripeo sin fronteras.

En medio de la polémica por acusar a Alejandra Guzmán de ser una mala madre, Frida Sofía se lanzó a la música. La chica ha recibido comentarios positivos de su debut.

Ándale y Nada es para tanto son las canciones que hasta ahora ha dado a conocer la nieta de Enrique Guzmán y Silvia Pinal.

Manuel Mijares presentó su sencillo No te vayas todavía junto a María León. Durante la promoción del tema, el ex de Lucero dijo que sus hijos, "La Beba" y José tienen aptitudes musicales.

"Yo creo que si van a estar metidos en la música pero quizá no al frente, más en la producción, ahora el 9 de noviembre tenemos el concierto número 57 en el Auditorio, yo creo que la 'Beba' ha ido a 55 de esos conciertos pero a ella le gusta estar atrás, en los camerinos, repartiendo los viáticos a los músicos de camerino en camerino", contó el intérprete de Para amarnos más.

Ángel Gabriel es el nombre artístico del hijo mayor de Gloria Trevi. Hace unos días presentó Si te encuentro sola, el primer tema de su carrera como cantante.

Tiene 17 años y todas las ganas de obtener un sitio propio en las preferencias del público, lejano al que ocupa su madre, y por ello ha tomado mportantes decisiones: "Quiero crear mi propio camino, por eso preferí no usar el apellido Trevi en mi nombre artístico".

Dentro de poco el tema sonará en la radio y estará disponible en las diferentes plataformas.

"Estoy súper feliz, emocionado, espero tener el apoyo de la gente, que les guste la canción, sale el 21 de octubre con un ritmo que tiene influencias de cumbia hasta elementos electrónicos, de rap y de reggaetón, la verdad es que no me quiero encasillar en un solo género, a mí me gusta mezclar y crear cosas nuevas y frescas", dijo el chico en una conferencia.