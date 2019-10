Medio futbolístico 'explota' contra Tigres

Una lluvia de críticas por parte del medio futbolístico se llevaron los Tigres de la UANL, luego de aprovecharse y anotar dos goles la noche del viernes ante unos Tiburones Rojos de Veracruz que permanecieron estáticos durante los primeros minutos del partido de la jornada 14, esto como una protesta a Fidel Kuri, dueño del equipo, que tiene adeudos con los futbolistas de todas las categorías del cuadro escualo, a palabras del jugador Carlos Salcido al término del duelo del viernes.

Luego de exponer todos los problemas que tienen con la directiva del equipo, Salcido dijo sobre el juego que: "acerca del partido de hoy (viernes), los jugadores de Tigres sabían perfectamente que íbamos a para tres minutos, lo sabían perfectamente, es una tristeza (que hayan marcado goles), porque al final del día todos somos profesionales, todos estamos en esto del futbol, y simplemente ustedes vieron lo que ha pasado".

Por su parte, Guido Rodríguez, capitán de los Tigres, manifestó que ellos habían pactado con los jugadores del Veracruz no jugar durante un minuto, pero que antes del duelo, el capitán (Leobardo López) le externó que no iban a jugar tres minutos, lo que Pizarro consultó con sus compañeros y según el argentino, le comunicó al capitán escualo que la decisión que habían tomado ellos es que iban a empezar a jugar pasando el primer minuto.

Ángel Reyna, jugador de los Tiburones, se mostró inconforme con las actitudes de Eduardo Vargas y André-Pierre Gignac, quienes anotaron los primeros dos goles del juego: "Que pierdas el sentido común, si ves a tu colega de profesión, a tu compañero, que no se mueve, que no tiene la participación por el bien del futbol, en este caso "Edu" Vargas y Gignac que no tengan el sentido común o el buen corazón de apoyar, ellos sabían de la situación. No son todos los jugadores de Tigres, que quede claro. La grandeza de Tigres que ha ganado con sus campeonatos, con sus buenas participaciones, queda mucho a deber por este jugador (Gignac), que en México ha venido a hacer lo que quiere, con los árbitros con los compañeros; todo mundo lo respeta, y creo que eso no es de una persona digna y de buen corazón", mencionó a Radio Fórmula.

Diferentes miembros del ambiente futbolístico expresaron en redes sociales su sentir sobre los hechos del viernes.

El exjugador de Santos, Walter "Lorito" Jiménez desaprobó vía Twitter la actitud de los felinos: "Ayer fue un día muy triste para el medio futbolístico, Tigres la verdad una falta de solidaridad tremenda, nada te costaba esperar dos minutos más. Sacaste ventaja de la situación de tus colegas nunca debiste tirar a gol". Mismo caso que Roberto Gómez Junco, analista de ESPN, quien también se mostró en contra de los Tigres en la red del "pajarito azul": "Famélicos pero dignos los Tiburones; poderosos pero vergonzosos los Tigres".

El polémico periodista David Faitelson no se podía quedar atrás y expresó: "Mezquina, ruin, vergonzosa y yo diría que "cobarde" victoria de Tigres esta noche en Veracruz... ¡Que pena!", también en Twitter. Mientras que el controvertido periodista Carlos Albert escribió, entre varios tuits: "La actitud y la conducta de jugadores y cuerpo técnico de TIGRES hoy, será recordada como una de las páginas más negras y vergonzosas de nuestro fútbol".

Por su parte Alan Pulido, exfutbolista de los Tigres, y que ahora milita en las Chivas, se manifestó en una historia en su Instagram: "La realidad de las cosas. Ni en el FIFA le anotas dos goles a tu rival cuando a su control se le termina la pila. Una pena y una lástima lo de ayer, pero no fuera uno porque lo crucifican".