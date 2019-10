Acusan a maestros de primaria de malos tratos a alumnos

El director de la escuela primaria El Niño Artillero, ubicada en la colonia Braulio Fernández Aguirre, denunció los malos tratos que los profesores dan a los alumnos de primero a sexto grado en el turno vespertino.

David Landeros García, director del plantel educativo, expuso que en la institución se vive una indisciplina laboral por parte de los seis profesores del plantel, apoyados por la supervisora escolar. Dijo que el día viernes 18 de octubre, sin ser un día feriado ni haber motivo alguno, se suspendieron las clases.

"A mí nadie me notificó. Yo me enteré porque el jueves, al momento de la salida, escuché a algunos alumnos decirle a sus mamás que los recogían que sus profesores les habían dicho que no iba a haber clases mañana (el viernes), por lo que de inmediato me alerté y fui a preguntar a los maestros, quienes no dieron razones del porqué", manifestó.

Landeros dijo que esta situación falta a los lineamientos del plantel. Asimismo, indicó que se han suscitado actos donde las madres de familia acuden muy molestas al plantel, al observar que sus hijos cuentan con golpes y rasguños. Los menores señalan que se los realizan por empujones o peleas con sus propios compañeros, lo cual no le es notificado por parte de los maestros a él como director de la escuela.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de Padres de Familia, Míriam Rentería, exigió a las autoridades educativas que se ponga atención a esta situación y dé soluciones. Expuso que son muchos los padres inconformes pero destacó que no todos se atreven a hablar, por miedo a que se tomen represalias con sus hijos.

De igual forma, pidieron la colocación de cámaras en la institución, tanto en los salones como en el patio, para mantener vigilados a sus hijos. También quieren que se evalúe la labor de los profesores, quienes desde inicios de este ciclo escolar han brindado una baja calidad educativa. A juicio de Rentería, los niños no están aprendiendo nada y sumado a ello salen con golpes porque permiten peleas que no son ni notificadas a ellos como padres ni al director del plantel.

En cuanto a la labor que realiza el director David Landeros, las madres de familia dijeron sentirse satisfechas, ya que desde hace un año que llegó, regresaron los alumnos que habían dejado la escuela por los mismos actos violentos. El propio director fue quien acudió a buscarlos a sus hogares. Las madres también opinaron que Landeros ejerce su papel como administrador de la escuela, poniendo en evidencia los malos actos.

Finalmente, el director de la institución señaló que ya levantó una denuncia, tanto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como la Procuraduría para Niños y Niñas (Pronnif) y la Fiscalía General de la República (FGR).