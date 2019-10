De albañiles a actores de cine Tarantino rechaza editar película

AGENCIAS

-Jonathan Sánchez y Horacio Celestino son dos albañiles que fueron encontrados en el barrio de Jalalpa, en la Ciudad de México y ya son actores de cine.

Ambos forman del elenco de "Mano de obra", cinta que cuenta como un grupo de trabajadores de la construcción se adueñan de una casa que hicieron, tras la muerte de uno de ellos.

Esta mañana, tras su paso en certámenes internacionales como San Sebastián, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia, encontrándose en la sección oficial.

"Si conocemos (abusos a los albañiles), pasa en todo el mundo", señala Jonathan.

"No creíamos al principio que fuera cierto (hacer un filme) hasta que vimos al actor", dice por su parte Horacio.

"Mano de obra" es la ópera prima de David Zonana, siendo productor Michel Franco, ("Las hijas de Abril" y "Chronic") ganador en Cannes.

Se aprovechó la luz natural y la ropa propia de los albañiles y demás actores naturales, para rodar en una residencia acondicionada como si acabara de ser construida.

"Para mí la construcción es una profesión que me intriga, se construye algo que no se va a tener", explica el realizador.

"A nosotros sólo nos decía que actuáramos como en la vida real, cotidiana, y eso hicimos", rescata Jonathan.

Mano de obra estrenaría comercialmente en marzo próximo de la mano de la distribuidora Piano.

AGENCIAS

El cineasta y productor estadounidense Quentin Tarantino se negó a editar su más reciente película, "Once upon a time in Hollywood", cuyo estreno en China se suspendió.

El largometraje protagonizado por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio ya había superado a los censores del gobierno chino y planeaba llegar a los cines el 25 de octubre; sin embargo, este viernes los reguladores del país retiraron la película del calendario.

Shannon Lee, hija del actor y artista marcial Bruce Lee, hizo un llamado directo a la Administración Nacional de Cine de China y exigió cambios a la representación de su padre, porque argumentó, Tarantino lo hizo ver como un "idiota arrogante, con la cabeza hueca". Bona Film Group (el patrocinador chino de la película), se acercó al cineasta ganador del Oscar para poder realizar una edición y salvar así su estreno en aquel país, pero la respuesta del director fue "no", informó The Hollywood Reporter. "Quentin Tarantino no tiene intención de editar 'Once upon a time in Hollywood' para apaciguar los censores de China. Su postura es la de 'tómalo o déjalo'". Hasta el momento la película ha recaudado más de 344 millones de dólares, y con su lanzamiento en China se esperaba superar los 400 millones.