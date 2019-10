La publicidad invisible del Municipio de Torreón

Encontrar una publicidad que hable mal del gobierno que la contrata no debería ser algo frecuente. Sin embargo, lo es.

En 2017, las oenegés Fundar y Article 19 presentaron informes sobre los pagos multimillonarios realizados por la autoridad federal en la compra de espacios en distintos medios de comunicación; en 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos difundió un análisis de gastos en ese concepto hechos por las administraciones estatales. El gran ausente en las investigaciones sobre el tema es el nivel gubernamental más cercano a la gente: el municipio.

La CNDH describe a la publicidad oficial como un canal de comunicación que abre el gobierno para informar a la sociedad a fin de que ésta pueda participar de forma activa en la toma de decisiones y ejercer plenamente sus derechos. No obstante, los informes de Fundar, Article 19 y la Comisión, coinciden en que la compra de espacios suele realizarse sin apego a criterios objetivos e imparciales, mediante procesos de adjudicación directa, sin una justificación que sea legítima, con la intención de castigar a unos medios o de favorecer a oportunistas que abren un portal o editan un impreso para recibir recurso público.

La administración del alcalde Jorge Zermeño Infante en Torreón recurre a varias de las prácticas criticadas en los niveles estatal y federal. Su publicidad oficial habla mal del ayuntamiento desde que uno busca el monto asignado a difundir el lado bueno de la autoridad.

El pasado 21 de diciembre, el cabildo torreonense autorizó un Presupuesto de Egresos 2019 por un monto de 2 mil 395 millones 905 mil 146 pesos. De esa cantidad, 30 millones fueron asignados al Capítulo 36000, Servicios de Comunicación y Publicidad.

El 20 de febrero de este año se aprobó una modificación presupuestaria. El total de egresos fue fijado en 2 mil 558 millones 984 mil 240 pesos. Que un ayuntamiento modifique su proyección de gastos no tiene nada de raro, menos si, como ocurre en el caso torreonense, entradas de efectivo como las infracciones de tránsito arrojan rendimientos por encima de lo esperado (más de 33 millones en el primer semestre de 2019 contra 24 millones del mismo periodo de 2018); no obstante, en el desglose de ajustes presentado por las autoridades, el Capítulo 36000 aparece con un monto original de 35 millones de pesos que es incrementado a 45 millones. La autoridad municipal consignó un aumento del 28.5 por ciento (10 millones) en lugar de una variación del 50 por ciento (15 millones).

Luego, a mediados de junio, se aprobó una segunda modificación. El nuevo techo presupuestario ascendió a 2 mil 638 millones 791 mil 455 pesos y, otra vez, se destinaron más recursos a publicidad, la partida quedó en 56 millones 553 mil 505 pesos. En el desglose respectivo, el monto original referido fue de 35 millones y no los 30 millones aprobados en diciembre. Dicho de otro modo, el recurso para difusión se incrementó en un 88.5 por ciento, pero en el papel oficial se maneja una variación del 61.5 por ciento.

Que la administración zermeñista está por la labor de embozar la cifra queda claro al revisar otros documentos disponibles vía transparencia. En el directorio de Información Pública de Oficio, Artículo 22, Gastos de Publicidad Oficial, se abre la opción de revisar documentos de la Tesorería Municipal. Hay cinco registros disponibles, pero sólo uno de ellos contiene información reciente, el Presupuesto Aprobado por Partida Validado al 5 de julio de 2019. La fecha de subida al sistema es el 30 de junio de 2019 y como responsable aparece el nombre de Jaime Hernán Sirgo Ortiz, a quien le fueron revocados sus poderes como Tesorero Municipal el 29 de mayo de este año; en su lugar quedó Mayela Ramírez Sordo. A la derecha del nombre del funcionario se reafirma que se trata de información vigente. El archivo que se descarga dice: PRESUPUESTO 2019, PARTIDA 36000, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD, 30,000,000.00.

El desacuerdo del municipio consigo mismo persiste en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos correspondiente al primer semestre del año, allí se maneja que la cifra original era de 35 millones, cantidad que se repite en otro documento aprobado por el cabildo, la Adenda (añadidos) al Presupuesto de Egresos 2019 publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el pasado 2 de julio.

PUBLICIDAD FORÁNEA

La forma en que se ejercen los recursos es otro punto con sombras. Al 10 de octubre, la administración ha transparentado 27 contratos de publicidad con medios de comunicación y ocho convenios para renta de espectaculares, pinta de bardas y otros conceptos. Uno de esos documentos es el Comunicación 057-2019, suscrito con el portal www.milenio.com. A falta de dos meses y un par de semanas para que concluyan el año y la entrega de recursos públicos ligada a esos convenios, hay, cuando menos, 22 documentos que no han sido transparentados.

Los contratos con medios fueron asignados mediante adjudicaciones directas, método criticado por Article 19, Fundar y la CNDH porque suele ir acompañado de criterios de asignación poco claros, una justificación laxa y la sospecha de favoritismo hacia algunos proveedores.

La autoridad municipal justificó la compra de espacios publicitarios con el argumento de que no está en “posibilidad de satisfacer las necesidades de los servicios” que se contratan y diciendo que tiene “recursos propios del ayuntamiento” para cubrir las erogaciones. En su informe especial sobre publicidad oficial de 2018, la CNDH criticó al gobierno de Coahuila por utilizar argumentos similares ya que “no se justifica de manera legítima el uso de tal procedimiento cerrado de contratación” y no se acredita que “la asignación y contratación de publicidad oficial sea objetiva, transparente y no discriminatoria”.

Al revisar los contratos queda claro que la administración zermeñista no discrimina por la ubicación geográfica del medio. El ayuntamiento se anuncia, del lado de Coahuila, en medios de Matamoros y Saltillo; del lado duranguense, en portales e impresos de Gómez Palacio y de Durango capital. El año pasado, la publicidad de Torreón llegó más lejos: se adjudicó el contrato de Comunicación 019-2018, por un monto de 382 mil 800 pesos, a la página www.grupometropoli.net, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ninguno de los convenios de 2019 disponibles tiene como beneficiario a ese portal tamaulipeco. Sin embargo, es posible elucidar que figura en alguno de los contratos que no han sido transparentados porque la publicidad torreonense está presente en el sitio de forma diaria.

CONTRALORÍA DESASEADA

Antes de venderle publicidad al ayuntamiento hay que tramitar un certificado de aptitud para ser proveedor, prestador de servicios y/o contratista de obra. El Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios, Arrendamientos y Enajenaciones del Municipio establece, según el numeral tercero del artículo 13, que un Comité de Compras discute, y en su caso aprueba, cotizaciones provenientes única y exclusivamente de personas o empresas inscritas en el padrón de proveedores municipal. El artículo 9, que contiene las facultades de dicho comité indica, en su numeral primero, que ese órgano es responsable de integrar y conservar actualizado el padrón. Sin embargo, casos como el de la empresa saltillense Kraken Medios y Publicidad generan dudas acerca de la competencia del comité para mantener actualizado un listado que a veces crece hasta los 400 nombres y a veces disminuye a 200 referencias.

La administración zermeñista ha adjudicado directamente a Kraken dos contratos para difundir contenidos, el Comunicación 035-2018 y el Comunicación 005-2019. El primer documento fue firmado el 24 de abril de 2018 y el segundo el 2 de enero de 2019.

Sin embargo, Kraken no aparece en las listas de 2017 disponibles en transparencia (falta la del periodo octubre-diciembre); tampoco figura en las relaciones de enero a septiembre de 2018 ni en la de noviembre de ese mismo año y está ausente en las del primer semestre de 2019. Sólo hay dos listas que incluyen el nombre de Kraken Medios y Publicidad: las de octubre y diciembre de 2018. Según la información de esos padrones, la empresa se registró como proveedor el 20 de abril del año pasado, es decir, cuatro días antes de la firma del contrato 035-2018. El certificado de proveedor tiene una vigencia anual, mas el municipio sólo demoró nueve meses en adjudicar a la empresa saltillense un segundo convenio.

Felipe García Martínez, Abdón Garza Vanegas, María Elena Sifuentes, Virginia Rosales Mancinas y René Tomás González Valdez son cinco personas físicas que firmaron convenios publicitarios con el ayuntamiento entre el primero de febrero y el 14 de marzo del año en curso. Ninguno de ellos aparece en las listas de proveedores del primer trimestre. Félix Mario Reojas Aguayo, que firmó su convenio el 5 de marzo, no fue incluido en ninguna relación de la primera mitad del año.

El convenio Comunicación 022-2019 ofrece otra muestra del desaseo de las autoridades. Al documento subido al portal de transparencia le falta la página dos. Para conocer la actividad profesional del prestador de servicios, Dagoberto Hernández, hay que recurrir al padrón de proveedores. No aparece en los listados de enero a mayo de 2019. En el de junio su actividad registrada ante Hacienda dice: Otros servicios de publicidad.

¿DÓNDE QUEDÓ EL ANUNCIO?

Omitir nombres de proveedores en los padrones es poca cosa si se le compara con una omisión que muestra, como mínimo, la falta de celo de la administración torreonense para conducirse conforme al contenido del artículo 134 de la Constitución, el cual establece que las autoridades de gobierno están obligadas a administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los convenios con siete prestadores de servicios, seis de los cuales ya han sido mencionados, comparten un mismo fallo: no dicen el nombre del medio donde se adquirió espacio.

Los documentos en cuestión son: el 017-2019, convenido con Abdón Garza Vanegas (en el padrón de proveedores aparece como Venegas), por un monto de 155 mil pesos mensuales; el 020-2019, suscrito con María Elena Sifuentes y que implica depósitos por un total 43 mil 103.44 pesos; el 021-2019 y el 022-2019, que representan sendos desembolsos por 103 mil 448.27 pesos a favor de Juan Enrique Proa Villarreal y Dagoberto Hernández; el 026-2019, que contrató los servicios de Virginia Rosales a cambio de 86 mil 206.89 pesos; el 029-2019, que implica pagos por 215 mil 517.24 pesos a nombre de Félix Reojas; y el 030-2019, convenido con René González, que autoriza el gasto de 43 mil 103.44 pesos. En conjunto, estos contratos suman 749 mil 827.55 pesos, el 1.3 por ciento de los 56.5 millones asignados a la partida 36000 en el presupuesto modificado del municipio.

Los beneficiarios de los contratos 017, 020, 021, 022, 026 y 029 se comprometieron a publicar banners (una forma de publicidad en Internet) de forma diaria hasta el final del año. Al prestador de servicios del contrato 030 el ayuntamiento le compró diez páginas a blanco y negro.

Esos documentos recibieron el visto bueno de la Dirección Jurídica municipal, la cual, según el artículo 17 del reglamento interno de esa dependencia, hace los contratos del ayuntamiento o interviene en su elaboración. Esa oficina, además de un director, Jesús Ramón García, tiene en nómina un coordinador de Sección de Civil y Mercantil así como once auxiliares jurídicos.

El inicio del último párrafo de cada documento no hace sino acentuar la desaseada actuación de las autoridades: “Leído que fue por las partes que en él intervienen...”.

Además del revisor jurídico, otros tres funcionarios de la administración zermeñista no repararon en que los nombres de los medios fueron omitidos: Jaime Sirgo, en ese entonces tesorero Municipal, que firmó en calidad de representante del ayuntamiento, José Antonio Loera López, director de Servicios Administrativos, y José Antonio Zamarrón Luna, director General de Comunicación Social e Imagen, testigos del hecho.

EN BUSCA DEL MEDIO

Revisar los contratos de publicidad oficial del año pasado permite despejar cinco incógnitas. La página de Virginia Rosales, según el convenio 012-2018, se llama www.lagumex.com, pero el dominio que está activo es lagumex.mx; el contrato 024-2018 expone que Abdón Garza publica los banners en el portal www.abrelatas_agv.com.mx; el 026-2018 vincula a Juan Proa con el sitio www.sinbozal.com; Dagoberto Hernández, según el documento 028-2018, es el representante de www.dagohm.com; y Félix Reojas, beneficiario del contrato 037-2018, alquila espacio en http://adncoahuila.com.mx/.

Encontrar los nombres de los medios restantes exige extender la búsqueda. Mediante el contrato 143-CS-TOR-2016, el municipio contrató a María Sifuentes para que el tercer informe de gobierno del entonces alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís fuera encartado en Perfiles Laguneros, medio impreso y quincenal que dio el salto al ciberespacio como www.perfileslaguneros.com. El correo electrónico que aparece en el apartado de Contacto del portal es el mismo que Sifuentes registró en el padrón de proveedores de la Contraloría: [email protected]

Para dar con el medio de René González hay que remontarse al convenio 181-CS-TOR-2015. Ese año, la autoridad municipal adquirió doce páginas en blanco y negro de la publicación mensual denominada El Correo Informativo.

BANNERS Y TRÁFICO

Catorce convenios de 2019 permiten observar el amplio rango de precios por unidad (banner) que maneja el municipio.

Al fondo de la tabla, María Sifuentes recibe 140.86 pesos por banner; Nadia María Cruz y el portal www.periodicoelcentaurodelnorte.com (contrato 046-2019) cobran la pieza a 281.4 pesos; sigue Virginia Rosales, 281.7 pesos diarios; a Juan Proa y a Dagoberto Hernández les pagan el banner a 338 pesos. El siguiente es Abdón Garza, a 507 pesos la unidad.

Félix Reojas vende el espacio diario a 704.3 pesos; empatados en el siguiente puesto llegan Sergio Peimbert (contrato 040-2019) e Irma Bolívar Ayala (041-2019) que cobran a 981 pesos la publicidad diaria. Los medios de estos prestadores de servicios son www.sergiopeimbert.com (en el convenio escribieron “peinmbert”) y www.extradelalaguna.com.mx.

Kraken Medios y Publicidad recibe 1 mil 143.07 pesos por banner subido a la página www.atiempo.tv. La empresa duranguense Anuncios Neón del Guadiana y su portal, pupila.mx (contrato 049-2019), ingresan 1 mil 210.2 pesos cada día. Mario Julio Gálvez Narro y el sitio comarca.com.mx cobran 1 mil 633 pesos por unidad; Felipe García (013-2019) vendió espacio en www.informatelaguna.com a 1 mil 646.7 pesos por banner.

Una empresa de Gómez Palacio registrada ante Hacienda con la actividad de servicios de consultoría en administración dispara el precio por pieza. Mediante el contrato 035-2019, el municipio acordó con MC Business Solutions pagar 1 millón 206 mil 896.55 pesos por la difusión de 306 banners, difundir uno sale a 3 mil 944 pesos, en el portal www.lasobremesa.mx.

La disparidad en materia de precios es achacable a los propios prestadores de servicios toda vez que el municipio autoriza los convenios con base en las cotizaciones que los proveedores presentan. No obstante, resulta llamativo que los portales representados por Irma Bolívar y Sergio Peimbert prestan al municipio el mismo servicio, la publicación de 275 banners, los dos firmaron sus contratos el mismo día, el 3 de abril de 2019, y el monto autorizado es el mismo en ambos casos, 270 mil pesos. Las mismas coincidencias se observan en los acuerdos de Juan Proa y Dagoberto Hernández.

Las cantidades de banners que se manejaron son otro aspecto que arroja dudas sobre la competencia de las autoridades municipales, en este caso, a la hora de hacer cuentas.

Con Kraken, el municipio convino la publicación de 362 banners cuando, a juzgar por el plazo de ejecución contemplado en el contrato, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, la autoridad quería comprar 363 banners, uno por cada día del año, suponiendo que empezaran a publicarse el 3 de enero.

El acuerdo con Felipe García fue difundir 334 banners del primero de febrero al 31 de diciembre de 2019. Si restamos a los 365 días del año los 31 días del mes de enero el resultado es 334. La buena racha de las autoridades continúa con el convenio de Abdón Garza, 306 banners, uno por día, de marzo a diciembre.

La inconsistencia se hace presente en los convenios de María Elena Sifuentes, Mario Gálvez, Félix Reojas y Virginia Rosales. En estos contratos, que también implican la publicación de 306 banners, el plazo de ejecución es del primero de marzo al 31 de diciembre. Sifuentes firmó el contrato 020-2019 el 4 de marzo, cuando a 2019 le restaban 298 días. Gálvez y Reojas firmaron al día siguiente mientras que Rosales hizo lo propio el 14 de marzo.

Como ya se comentó, Irma Bolívar y Sergio Peimbert suscribieron sus acuerdos comerciales el mismo día, el 3 de abril de 2019. En estos dos convenios se manejó la misma cantidad de banners (275) pero, los plazos de ejecución son distintos, el de Bolívar abarca del primero de abril hasta el 31 de diciembre, plazo que sí abarca 275 días, mientras que el de Peimbert es del 3 de abril hasta el último día del año.

Esa diferencia se repite con Juan Proa y Dagoberto Hernández. Los dos firmaron el cuatro de marzo, vendieron espacio para 306 banners, pero los plazos de ejecución son del primero de marzo al 31 de diciembre en el caso de Proa, días suficientes para los banners acordados, y del cuatro de marzo hasta el final de 2019, en el convenio de Hernández.

OFERTA

De los catorce medios que alquilaron espacio digital el mejor posicionado, conforme a la medición de la página Similar Web, es extradelalaguna.com.mx, que ocupa el lugar 6 millones 170 mil 547 de la clasificación global y el puesto 146 mil 995 en territorio mexicano, seguido de atiempo.tv, en el sitio 6 millones 420 mil 077 global y 150 mil 075 en México.

En el extremo opuesto se encuentra la página comarca.com.mx, ubicado por Similar Web en el puesto 34 millones 347 mil 359 a nivel global y sin datos para instalarlo en el escalafón nacional.

El portal con el mejor convenio por banner, lasobremesa.mx, ocupa el lugar 23 millones 452 mil 248 a nivel global y el 531 mil 501 en la clasificación nacional.

Cabe mencionar que no todos los medios en cuestión generan datos cuantificables por Similar Web. Es el caso de perfileslaguneros.com, pupila.mx, periodicoelcentaurodelnorte.com.mx, sinbozal.com y dagohh.com. Estos dos últimos se alojan en la plataforma blogger.com y en ambos el banner del municipio ocupa un espacio mínimo, el lugar que suele asignarse a la foto de perfil, aunque sin la opción de agrandar la imagen.

Apenas cinco medios aparecen en la clasificación de Alexa, otro servicio de medición; el mejor posicionado es lasobremesa.mx, que ocupa el lugar 3 millones 567 mil 495, seguido del portal extradelalaguna.com.mx, ubicado en el sitio 3 millones 595 mil 194. No obstante, Alexa no arroja dato alguno del tráfico que generan en México.

Según Site Worth Traffic, de entre esos sitios en la red se destaca lasobremesa, cuyo valor actual es estimado en 242 dólares (alrededor de 4 mil 700 pesos); le siguen abrelatas_agv, con 199 dólares, y extradelalaguna, 190 dólares.

Site Worth Traffic estima en cero el valor de nueve sitios contratados por el municipio.

El portal redespoder.com, un informativo web y local sin publicidad oficial, ocupa el sitio 1 millón 236 mil 452 en la medición de Alexa; en los indicadores de Similar Web obtiene el lugar 2 millones 646 mil 067 de la clasificación global, el puesto 67 mil 299 en la tabla para México y el sitio 91 mil 036 en la categoría de portales de Noticias. Además, Site Worth Traffic estima el valor actual de esa dirección en 633 dólares (cerca de 12 mil 300 pesos).

La ubicación de los banners municipales en los portales es otro tema que arroja dudas sobre la competencia de las autoridades para situar su propaganda en los mejores lugares.

Si bien la mayoría de los medios analizados sitúan la publicidad municipal en la portada, ya sea en la cabecera, al fondo de la página de inicio o en algún recuadro a la derecha de la información, hay casos en los que se precisa buscar la propaganda.

En la página de sergiopeimbert.com hay que dar clic para leer algún boletín del municipio. El banner viene insertado en el texto. No obstante, este portal también comparte la información del municipio en Twitter.

En atiempo.tv hay que ir al menú de Noticias, seleccionar la sección Torreón e ingresar en alguno de los boletines publicados para que se cargue el banner.

Grupo Metrópoli, portal tamaulipeco que también maneja notas de Nuevo León, publica la propaganda en portada y en los boletines que se suben a la categoría Torreón, al final de la sección de Coahuila.

El sitio comarca.com.mx se destaca porque los banners del municipio no aparecen por ningún lado, porque a veces pasan días sin que se actualice la página, y porque su sección de columnas de opinión guarda varias sorpresas. Das clic para leer una columna titulada ¿Quién amenaza al Presidente? y aparecen unos nombres y sus números telefónicos; las columnas de Denise Dresser y de Guadalupe Loaeza que están disponibles son del 25 de junio de 2018 y del 11 de julio de 2017 de forma respectiva; al ingresar a la colaboración de Juan Villoro eres remitido a una nota sobre migración con declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Hallazgos así confirman lo expuesto por Article 19 en su informe Democracia Simulada, Nada que Aplaudir: “No importa si nadie lee la publicación, lo esencial es recibir la publicidad y los favores del gobernante en turno”.

CORRUPCIÓN

En el portal de Internet del gobierno mexicano hay un apartado, dentro de los contenidos de la Secretaría de la Función Pública, que provee la siguiente definición de corrupción: “Consiste en el abuso del poder para beneficio propio”. Enseguida, se mencionan tres categorías para clasificar las corruptelas: a gran escala (la que se comete en los niveles más altos de gobierno), menor (abusos de poder perpetrados por funcionarios de rango bajo y medio) y política.

La tercera categoría abarca acciones como la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones gubernamentales.

Los contratos de publicidad oficial analizados muestran que el municipio incurre en las prácticas denunciadas por Fundar, Article 19 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus estudios a propósito de los vínculos comerciales del gobierno federal y las administraciones estatales con medios de comunicación.

Prácticas como la discrecionalidad en la asignación de los convenios, la justificación laxa -acompañada por la sospecha de favoritismo-, el desaseo en el manejo del padrón de proveedores, las omisiones y errores detectados en los contratos y que se compre espacio a medios de otras ciudades, tanto de Coahuila como de otras entidades, o con escaso liderazgo en términos de audiencia y oferta informativa dan forma a una publicidad que habla mal de quien la contrata.