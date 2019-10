Solicitan extrañamiento contra director de Lerdo

Esmirna Gutiérrez Soto, regidora del PAN y presidenta de la Comisión de Salud en el Cabildo de Lerdo, acusó al director de Salud Municipal, Cecilio Medina Elizondo, por tener un comportamiento "grosero" y por no haberla tomado en cuenta en el Comité Municipal de Salud, conformado el pasado 10 de octubre.

Incluso, en sesión ordinaria, la fracción del Partido Acción Nacional en el Cabildo del Ayuntamiento, solicitó al alcalde Homero Martínez Cabrera que se realizara un extrañamiento en contra del funcionario público a fin de que éste mejore su conducción y sea más institucional.

En respuesta, el presidente municipal dijo que:

"Efectivamente, yo estuve en la constitución del comité de salud, ahí el licenciado Gerardo Lara (secretario técnico) hizo la observación correspondiente que en cada uno de los comités, en cada una de las acciones, la indicación de su servidor es que quien preside las comisiones pues debe estar acompañando".

Además, indicó que le encargaría a José Dimas López Martínez, secretario del Ayuntamiento, el tema del comportamiento del titular de Salud pues "todos nos merecemos respeto y en ese sentido yo voy a pedirle al señor director que cuide las formas".

Según la regidora, en un inicio, ella le hizo una visita anticipada al doctor en la Clínica de Salud quien la atendió amablemente, sin embargo, cuando se le invitó a la primera sesión para la instalación de la comisión que ella preside, "él cambió".

"Casi toda la sesión él se levantó, estuvo contestando el teléfono y como que fue subiendo un poquito de tono, batallé un poquito para instalar la comisión. Hasta hizo mención que para él este tipo de reuniones era como pérdida de tiempo, yo sí le dije que esperaba que esa imagen se quitara que a mí me interesaba realizar acciones concretas y que no se quedaran en el discurso. Él se reserva y continúa así de manera grosera, como que no le interesaba", narró.

Por su parte, el director Cecilio Medina Elizondo dijo que la regidora "no conoce qué es el comité de salud porque nunca nos hemos reunido con ella, en el Comité Municipal de Salud la pieza angular soy yo que soy el director de Salud. Yo lo estoy formando pero no se forma con regidores, se forma con gente que está en contacto con las comunidades rurales y urbanas".

Pero aunque el funcionario dice que no hay regidores en el comité, sí se invitó como vocal al regidor priísta José Guadalupe Padilla Saldívar. También participa el DIF, la UJED, Desarrollo Social, el Instituto Municipal de la Mujer y lo encabeza el alcalde.

Medina Elizondo dijo que la edil la interpretó mal "y si fue así pues le pido una disculpa, quiero decirles que yo soy médico y cuando me habla un paciente le doy la atención esté donde esté, yo creo que el ser médico no es una grosería, yo siempre tengo el teléfono porque son los pacientes y me interesa su salud.

Yo le dije que los felicitaba porque a la comisión de salud normalmente nunca los había visto funcionar, lo aclaro, nunca lo dije como una ofensa y una grosería".