Lady Gaga se recupera de caída en despedida de soltera

De acuerdo con la versión electrónica de la revista People, la cantante de 33 años escribió en sus redes sociales que “podría sentir mucho dolor, pero no podía perderme la cena de despedida de soltera de una de mis mejores amigas".

La también compositora, productora, actriz y bailarina subió "selfies" de la celebración en la que se le ve con unos anteojos rosas, que hacen juego con su cabello color caramelo.

Luego de aparatosa caída, cuyo video dio la vuelta al mundo, la protagonista de Nace una estrella comentó en su cuenta de Twitter: “Cuando te tienen que hacer radiografías de todo el cuerpo… Sólo baila. Estará bien”, texto que hace referencia a una de sus canciones.

When they have to X-Ray almost your entire body...Just Dance. Gonna be okpic.twitter.com/zMft1eArFe