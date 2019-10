Íbamos a parar solamente un minuto: Guido Pizarro tras críticas a Tigres

El argentino Guido Pizarro, capitán de los Tigres del fútbol mexicano, aseguró que el acuerdo de apoyar al Veracruz en su protesta contra la falta de pagos a los jugadores era de un minuto y por eso después de ese tiempo anotaron dos goles ante el rival estaba indefenso.

"Se estipuló hacer una foto grupal y parar un minuto, después el capitán de ellos pide cinco minutos o tres; yo le dije que como capitán no tomo decisiones, le hablo a mis jugadores y le comunico al capitán que íbamos a parar solamente un minuto", señaló Pizarro.

En una de las imágenes más vergonzosas de la historia del fútbol mexicano, el Veracruz se quedó sin tocar el balón; en el minuto tres recibió un gol del chileno Eduardo Vargas y en el cuatro uno del francés André Pierre Gignac, después de lo cual el conjunto decidió jugar, pero en el ocho aceptó otra anotación de Vargas.

Disconformes porque consideraron que los Tigres fueron poco solidarios, los jugadores de Veracruz metieron la pierna, las figuras de reserva criticaron a Vargas y Gignac cuando pasaron por delante de ellos y al final del encuentro aplaudieron de manera irónica a Tigres, a cuyos jugadores le negaron el saludo.

El portero Nahuel Guzmán y el goleador Gignac abrazaron al joven guardameta del Veracruz Sebastián Jurado, quien se dejó hacer sin corresponder, después de lo cual el delantero Ángel Reyna criticó a Vargas y Gignac.

"Es triste que pierdas el sentido común si ves a tu colega de profesión, a tu compañero, que no se mueve, que no tiene la participación por una el bien del fútbol, en este caso Edu Vargas y Gignac no tengan el sentido común o el buen corazón de apoyar", dijo Reyna.

Según el atacante, las figuras de Tigres sabían cómo iba la situación y señaló que no fueron todos los jugadores del equipo quienes mostraron poca solidaridad.

"La grandeza de Tigres que ha ganado sus campeonatos queda a deber por este jugador (Gignac), que ha venido hacer lo que quiere y eso no es de una persona digna y de buen corazón", señaló.

Los jugadores de Veracruz llevan en algunos casos más de medio año sin recibir salarios. A inicios de semana habían decidido no presentarse a jugar, pero luego aceptaron hacerlo, aunque no se movieron durante más de tres minutos y solo pasaron de la mitad de cancha en el quinto.

Al perder 1-3, Veracruz llegó a 40 partidos sin ganar, récord en el fútbol mexicano y se confirmó en el último lugar.

El presidente de la institución, Fidel Kuri, dijo que lo que le hicieron a la afición fue penoso y prometió hablar mañana para los jugadores.

"Estoy dando la cara, tengo que ser responsable de mis compromisos y los voy a cubrir", aseveró el directivo.