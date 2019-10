A la conquista DE LA MÚSICA

El cierre de año pinta muy bien para Fernando Carrillo, quien además de tener en puerta varios proyectos en la actuación este 2019 le apostará a su faceta de cantante, tan es así que ayer estrenó el sencillo El rey de la novela.

Antes de iniciar los ensayos de su nueva obra de teatro, Fernando atendió la llamada de esta casa editora para platicar sobre su próxima visita a la ciudad, sus planes, su relación con su hijo Ángel Gabriel y el momento de tranquilidad por el que pasa.

"A principio de año estuve en Torreón con la obra Por qué los hombres aman a las cab…, y ahora estoy muy feliz de regresar a este evento Bailando con los famosos, que se realizará el 25 de octubre, evento en el que me emociona participar pues es por una noble causa".

La emoción de Carrillo se debe al buen recibimiento que esta ciudad siempre le ha dado, pues como dijo, el trato de los mexicanos es lo que siempre lo ha hecho sentir como en casa, por eso dice que: "aunque soy de Venezuela yo siempre digo que soy más mexicano que el chile en nogada".

Y es que este país fue el que le abrió las puertas, después de Venezuela, en la actuación y catapultó su carrera a nivel mundial con las novelas que realizó al lado de Thalía (Rosalía) y Adela Noriega (María Isabel), las cuales lo llevaron a los cuernos de la luna, sin embargo, el actor sabe que mantenerse en el gusto del público requiere de un trabajo arduo por eso no se duerme en sus laureles y sigue trabajando tan duro como el primer día.

"Yo no he dejado de soñar y de hacer las cosas con disciplina, porque es el único camino más rápido con el que logras materializar tus planes. Tal vez de muy joven no me daba cuenta de lo bendecido que estaba y como todo me llegó, relativamente, muy fácil en la vida, no apreciaba todo lo que tenía, siendo el rey de las novelas en Televisa, no lo valoraba ni me daba cuenta de lo que era, entonces Diosito me dio una sacudida para que apreciara cada instante de la vida, así que ahora estoy agradecido, bendecido y feliz con todo lo que tengo".

Actualmente el venezolano está ensayando una nueva obra de teatro que se llamará El último día de mi vida donde compartirá créditos con Ivonne Montero.

"Por el momento no puedo dar muchos detalles del proyecto, sólo que será producida por Alejandro Medica y contará la historia de un hombre, que como lo dice el título, le queda un día de vida, además tendré la fortuna de compartir créditos con grandes figuras y llevaremos el montaje por varias ciudades de la República".

Además la productora Carla Estrada lo invitó a participar al remake, en formato de serie, de El privilegio de amar, lo cual lo haría muy "feliz de regresar a Televisa"; también prepara la serie Pasión rebelde, la cual se encuentra grabando en Tulum, donde reside actualmente, y para el 2020 realizará la cinta La mejor amiga de mi hija, que se filmará en inglés.

"Todas son comedias, me quiero dedicar a la comedia porque ya hice mucho drama en mi vida, lloré e hice llorar mucho y ya lo que me late es hacer reír".

A la par de sus proyectos en la actuación, Fernando contempla impulsar su carrera en la música, pues como dice, "soy un músico atrapado en un cuerpo de actor".

"Yo soy compositor y viene una sorpresa musical, lanzamos el viernes (ayer) el sencillo El rey de la novela, el cual salió por Monitor latino, así que espero que lo escuchen y que sea de su agrado".

La buena racha laboral también se ve reflejada en su vida personal, pues sobre el asunto de la custodia de su hijo Ángel Gabriel Carrillo, en la corte de Miami comentó que: "está en mano de abogados, pero yo me mensajeo con él diariamente, las cosas ya están mejor, yo tengo a mi hijo muy bien vigilado, está muy bien atendido y todo se va a arreglar, le deseo lo mejor a él y a su madre, y esto son cosas que pasan, pero también sé que todo es por un motivo porque en todo lo malo siempre hay algo bueno, y estoy feliz porque seguramente lo voy a ver en diciembre".

Aunque no tiene pareja, el actor aseguró que disfruta de su vida a plenitud y entregado a su trabajo, pues como dice, "estoy muy agradecido con la vida".