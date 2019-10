Waller pasa de problemas de adicción a gran contrato

- Cuando Darren Waller firmó una extensión de contrato de varios años por un valor de 9 millones por temporada, no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que ha emprendido desde que firmó un acuerdo en esa misma oficina hace un año para unirse a los Raiders Oakland.

Un jugador que casi desperdició su carrera debido a una adicción a las drogas ahora se ha convertido en alguien tan confiable que los Raiders lo quieren a largo plazo.

"Es increíble para mí", dijo Waller. "Me resulta difícil pensar cómo seré en 2024, pero solo trato de dejar que los días se acumulen y se manejen solos". Significa mucho para mí que hicieran eso. Es que no quiero decir incredulidad, pero todavía es surrealista para mí. Recuerdo el año pasado sentado en esa misma habitación firmando mi contrato. Simplemente no quería estropear esto, así que ahora tener algo seguro es increíble".

Waller ha sido una de las buenas historias en la NFL esta temporada, ya que el exreceptor de la universidad se ha convertido en uno de los alas cerradas más productivos de la liga.

Esa transición casi nunca ocurrió debido a una adicción a las drogas que Waller detalló en "Hard Knocks" de HBO este verano. Waller dijo que estaba "drogándose literalmente todos los días" durante el campamento de entrenamiento en 2016 cuando se describió a sí mismo como un "vegetal". Dijo que usó opiáceos, Xanax y cocaína, lo que provocó un par de suspensiones.

Waller fue suspendido por los primeros cuatro juegos de 2016 por violar la política de abuso de sustancias de la NFL. Volvió a violarlo al año siguiente y fue suspendido por toda la temporada 2017, lo que finalmente lo llevó a asistir a sesiones de rehabilitación. Dijo este verano que celebró su segundo aniversario de estar limpio.