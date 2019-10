¿Qué corrector te va?

Deja de invertir tanto en productos que no van con tu tono de piel y finalmente dejas de usarlos, es muy común que nos equivoquemos cuando compramos un corrector para ojos.

El corrector para ojeras es uno de los productos básicos dentro del neceser de maquillaje, porque tiene la capacidad de iluminar la mirada y disminuir las marcas oscuras, las cuales nos hacen lucir cansadas y con más años. Sin embargo cuando elegimos mal este producto, en lugar de ayudarnos, perjudica nuestro look, creando un efecto de antifaz o de mapache.

Uno de los primeros errores que cometemos al comprar un corrector es elegir el tono incorrecto. Si es muy claro el efecto no se verá natural; pero si es muy oscuro, acentuará el problema. Cuando eliges una base de maquillaje, el color debe coincidir con el de tu piel. En cambio cuando se trata de corrector para ojeras, debe ser un tono más claro o, cuando mucho, dos. No debes excederte porque se verá muy falso. Y nunca, bajo ningún motivo, uses uno blanco.

En función de tu color de piel puedes buscar uno con pigmentos salmón, que sirve para ocultar las ojeras verdosas o el rosa si eres muy blanca. Otro de los grandes errores que cometemos al comprar un corrector es su textura. Y es que si tienes la piel madura, debes evitar los que tengan formulación en polvo, porque pueden secar tu piel y harán más evidentes las líneas de expresión de esa zona. En su lugar, prefiere las presentaciones líquidas o cremosas, las cuales, además de cubrir la zona oscura, te aportarán humectación.

En cambio si tu piel es joven, además de las presentaciones mencionadas puedes utilizar aquellos cuyas fórmulas sean en barra o pincel. Finalmente, cuando compres el indicado para ti elige los de máxima duración, para que no tengas que retocar el maquillaje a lo largo del día.

Otra consideración que debes tener, y esto va con todos los tipos de piel, es que luego de aplicar el corrector, debes sellar la zona con polvo suelto (preferiblemente traslúcido) para evitar que se agriete y se acumule la sustancia (bien sea en crema o líquida) en las líneas de expresión que se encuentran debajo de los ojos.