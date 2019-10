Preparan estreno de la serie Hernán

History Latin America, Amazon Prime Video y TV Azteca- anuncian el lanzamiento conjunto de la producción Hernán, una de las series dramáticas más ambiciosas de contenido televisivo en habla hispana.

El estreno de Hernán ocurre en el marco de la conmemoración de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México.

Las pantallas de Amazon realizarán el estreno el jueves 21 de noviembre, History Latin America el viernes 22 de noviembre y Azteca 7 (TV Azteca) el domingo 24 de noviembre.

Hernán es considerada la producción más cara del año en el mercado. Este drama épico, creado, desarrollado y producido por el estudio de producción mexicano Dopamine en colaboración con la productora española Onza Entertainment, tiene un importante elenco encabezado por Óscar Jaenada (Luis Miguel: la serie, Rambo: Last Blood), quien interpretará al conquistador, Michel Brown (Pasión de gavilanes, Falco), Dagoberto Gama (Amores Perros, Get the Gringo), Jorge Guerrero (Roma, The Candidate), Víctor Clavijo (El Ministerio del Tiempo), Almagro San Miguel (Centro Médico) y el debut de Ishbel Bautista.

Hernán es una serie histórica con una primera temporada de ocho episodios, ambientada en 1519 y que narra la historia de la conquista de México desde la perspectiva de cada uno de los protagonistas de esta aventura: La Malinche (Marina/Malintzin), Moctezuma, Pedro Alvarado, Xicoténcatl, Cristóbal de Olid, Bernal Díaz del Castillo, Gonzalo de Sandoval y el propio Cortés.

Cuenta con dos showrunners: Curro Royo, para España, y Julián de Tavira, para México, con el propósito de lograr una visión objetiva, atractiva y fascinante de esta historia; y suma a El Ranchito, reconocida por su inolvidable y premiado trabajo en Game of Thrones (Juego de Tronos), para todo el trabajo de efectos especiales.

La distribución internacional de esta superproducción correrá por cuenta de A+ E International.

"Hasta Hernán no habíamos tenido un drama histórico que combinara sólidamente, este nivel de producción en Latinoamérica con visiones históricas tan controversiales y un alto grado de relevancia para nuestra región. Indudablemente 'Hernán' marcará un antes y un después", afirmó Miguel Brailovsky, VP Senior de Contenido de History Latin America en un comunicado de prensa.

Para Adrián Ortega Echegollen, Vicepresidente de Azteca 7, TV de Paga y Adquisiciones de TV Azteca "En TV Azteca estamos muy emocionados de traer Hernán, una súper producción fuera de serie".