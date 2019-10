Sin casos comprobados de 'aviadores' en Dgo.

El Ayuntamiento de Durango no ha podido solventar los múltiples señalamientos de "aviadores" registrados en la nómina de la pasada Administración Municipal.

Hace exactamente un mes el Secretario del Ayuntamiento, Mario Garza Escoboza, aseguró que se habían detectado en todas las direcciones y áreas del Gobierno municipal trabajadores que solo cobraban y que no acudían a laborar; incluso refirió que las direcciones de Servicios Públicos y Seguridad Pública eran en las que se había detectado más irregularidades en su nómina.

Sin embargo, la mañana de ayer viernes en la conferencia de prensa previa a la sesión de Cabildo, el alcalde Jorge Salum del Palacio aseguró que, a la fecha, no está documentado un solo caso de este tipo.

"Eso es parte de lo que en algunos casos la Contraloría está investigando. Nosotros lo que hemos hecho es pedirle a todas las Direcciones que hagan un informe del personal que se tiene registrado en Finanzas contra el que ellos tienen laborando y ya de acuerdo a esos reportes es la Contraloría la que investiga si estas personas responden a este tipo de conceptos", declaró Salum del Palacio.

Refirió además que existen factores en los que incide el Sindicato de Trabajadores Municipales, pues aunque registran a personal en algunas Direcciones municipales en realidad los tienen comisionados a otras funciones, situación que también hace variar la presencia de personal.

También se refirió sobre la pugna en torno a la creación de un sindicato alterno de trabajadores municipales, asegurando que respetará a ambos gremios pues la relación es estrictamente laboral, mientras que en los manejos internos todo queda en función de las decisiones que asuman los propios agremiados.

Irregularidades