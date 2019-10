Concierto de Kenny en Torreón servirá para ayudar

La cantante Kenny, de Los Eléctricos, ofrecerá un concierto esta noche a beneficio de mujeres con cáncer de mama.

El evento tendrá lugar a las 10:00 de la noche en un antro ubicado en la Calzada Colón.

La artista telonera será Valeria Cárdenas, quien participó en La Voz Azteca y recién abrió el concierto de Matisse en la Feria de Torreón.

La doctora Blanca Buzo dijo en entrevista con El Siglo de Torreón que lo recaudado será para asociación Fuerza Rosa Laguna.

"La asociación apoya a mujeres con cáncer de mama. El dinero que se reúna de la presentación será utilizado en la compra de pelucas, mangas elásticas y prótesis mamarias", explicó Buzo.

Blanca externó que se encuentra muy agradecidos con Kenny porque accedió a ser parte de este espectáculo.

"La contactamos por medio de Pedro, que trabaja en Rock Bulevar que es donde será el evento y en verdad que Kenny se ha portado de maravilla", comentó.

La doctora dijo que es muy importante que las mujeres se revisen constantemente desde la juventud.

"Antes los casos se daban más en mujeres mayores, pero ahora están apareciendo en muchas jovencitas. En La Laguna hay muchísimos casos".

Blanca Buzo invitó a los laguneros amantes del rock a que acudan la noche de este sábado al show de Kenny.

"De esa manera ustedes apoyarán a que muchas mujeres logren sobrellevar el padecimiento".

En este 2019, Kenny celebra 39 años de trayectoria, vigente y con un nuevo disco.

Alto Voltaje es un trabajo que fue inspirado en las raíces clásicas del rock, con ese sonido crudo y potente que caracteriza al género, pero al que ahora pocos acuden.

Kenny recuerda en este disco que el rock está vivo, es lo primero que se percibe al escuchar cada uno de los cinco temas que contiene el álbum.

Repertorio