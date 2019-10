Era importante ganar, dice Guillermo Almada

olver a obtener una victoria y colocarse en la antesala de la liguilla, dejó satisfecho anoche a Guillermo Almada, director técnico de Santos Laguna, luego de la contundente goleada sobre los Xolos de Tijuana.

Posterior al partido, el estratega uruguayo rescató la victoria sobre las formas, además de darle mérito a Tijuana, pues afirmó que más allá de lo que refleja el marcador, se trató de un partido difícil: "no importaba tanto el cómo, sino que se debía ganar. Por más que insisto en que jugando mejor, vamos a tener más oportunidades, debíamos tener un golpe de carácter, de ganas, de disposición y era muy importante sumar la victoria, porque cuando uno se genera una mala actuación con una derrota, surgen algunas dudas, así que era importante para nosotros sumar los tres puntos, fue merecido, duro, complicado, Xolos dignificó nuestra victoria, porque el marcador no dice lo que fue el partido", analizó.

Nuevamente, Santos se colocó en el liderato de la tabla general, pero Almada no festeja ni adelanta vísperas, sabiendo que debe ir partido por partido, sin obsesionarse con terminar en primer lugar, pero tampoco es algo que descarte: "lo que queremos primero es clasificar y estar en la definición del torneo, pero después que lo logremos, vamos a seguir andando, si podemos ser el mejor equipo, vamos a intentar serlo, estamos en esa fase de crecimiento, obviamente todavía nos faltan algunas cosas, debemos seguir teniendo la humildad para agregar continuidad en nuestro juego", apuntó.

El gol de Octavio Rivero es un buen mensaje para Almada, quien aplaude la perseverancia de su jugador y afirma que dará más alegrías a los aficionados santistas: "él venía de lesiones continuas en los clubes que había estado. Le costó muchísimo tomar el ritmo, le llevó mucho tiempo porque se le veía extenuado, cansado, no podía coordinar sus movimientos y lo vimos muy bien desde hace un par de meses atrás, tuvo un golpe que no lo dejó jugar ante Veracruz y Pumas, por suerte se recuperó rápido y está en ese nivel que buscábamos", dijo.

Para Santos Laguna, su siguiente compromiso será el martes ante los Correcaminos de la UAT, en la Copa MX, torneo en el que no han obtenido buenos resultados, pero Almada confía en enderezar el rumbo: "no hicimos malos partidos; con Chivas ellos hicieron dos oportunidades y nos marcaron dos veces al final, un partido que teníamos controlado y que pudimos haberlo liquidado. Es el segundo torneo en importancia, vamos a intentar armar un equipo para ganar el martes, por más que tengan descanso unos y jueguen otros, no le resta importancia, la idea es formar un equipo para ir a ganar, aunque el rival que está enfrente, cuenta, vamos a intentar calificar", culminó.

El colombiano Óscar Pareja, director técnico de los Xolos de Tijuana, consideró que la goleada fue un resultado demasiado abultado, respecto a la paridad que su equipo mostró anoche en la cancha del estadio Corona, ante Santos Laguna.

En su análisis del encuentro, Pareja lamentó desatenciones de su zaga, que le costaron valiosos goles y terminaron por dar paso al abultado marcador de 4 por 1, aunque no restó mérito a Santos por su poder en la ofensiva: "cometimos unos errores increíbles en los goles que recibimos, nos vamos con ese dolor, porque fueron jugadas aisladas, teníamos control de la pelota y caemos con algo que sabíamos, pero el resultado es largo, para lo que se vio en el campo, no vamos a sacar excusas y el juego lo ganó merecidamente Santos, porque tuvo contundencia", concluyó.

Pareja tiene claro que siguen siendo candidatos a liguilla y si es que llegan a colarse, será en base a mejorar sus resultados fuera de casa: "hemos tenido una muy buena localía, tenemos una asignatura pendiente, que es la de fortalecernos en nuestros partidos de visitantes, veníamos de ganarle a San Luis, luego nos dolieron dos puntos que perdimos en casa contra Atlas, pero creo que debemos mejorar cuando salgamos, porque creo que la clasificación a la liguilla va a estar ahí, en ser finos de visita", advirtió.