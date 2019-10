Miedo frena atención temprana a cáncer de mama

La principal causa de que el cáncer de mama no sea atendido a tiempo y con ello se aumenten las posibilidades de éxito en un tratamiento es el miedo que sienten las personas, así lo asegura el Dr. Francisco Javier Rosales Hernández, jefe de la División de Oncohematología en el Hospital de Especialidades N° 71 del IMSS, en Torreón, lleva más de 30 años viendo pacientes con cáncer de mama.

El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células de la mama, entendiendo por tumor maligno un grupo de células que crecen de manera desordenada e independiente, que tiende a invadir los tejidos que lo rodean, así como órganos distantes (metástasis).

"Seguimos detectando pacientes con cáncer avanzado por eso vemos que se requiere de más acciones de detección temprana, lo que queremos es detectar el cáncer en fase uno cuando las lesiones miden menos de un centímetro y sin invasiones que son prácticamente detectables solo por estudios d de imagen como ultrasonidos o mastografías ya que ese tipo de lesiones no se pueden palpar. La idea también es detectar lesiones premalignas. Lamentablemente la mayoría de los casos detectados son de personas que vienen en fase dos y fase tres", dijo el médico.

La fase dos es cuando el tumor mide de dos a 4 centímetros con mas invasión y la fase tres cuando tiene lesiones de más de 5 centímetros u otras afecciones además de la invasión de tejido en muchos casos ya visible.

"La principal causa de que no se atiendan es que sigue predominando la idea de que tener cáncer es morir y eso hace que el paciente piense que no tiene caso venir y tratarse. Eso es lo primero, lo otro es que la gente busca métodos alternativos que en su mayoría son mitos y que no les van a curar el cáncer. No hay ninguna vitamina o suplemento que cure el cáncer", dijo el médico, quien aseguró que en la mayoría de los casos el uso de quimioterapia es con fines preventivos, ya cuando ya se hizo una cirugía para extirpar el tumor se indica la quimioterapia, por si quedó alguna célula erradicarla para evitar que vuelva a presentarse.

El especialista dijo que cada caso de cáncer de mama es diferente y eso se determina en base a las pruebas que se realizan.

El Dr. Rosales asegura que cada vez es menos el pudor que sienten las mujeres en materia de técnicas de exploración pero el problema principal que en su experiencia ha detectado es que cuando las personas sienten un bultito o una anomalía en el seno tardan mucho tiempo en acudir a realizarse los estudios porque tienen miedo y mientras tanto si es cáncer éste avanza.

"En general a todas las personas nos da inquietud o pena que nos revisen áreas que no son habituales pero creo que cada vez es menos, lo que sí pasa mucho es que tardan en acudir al médico y la razón que mas me han dado es el miedo, el miedo las detiene. También hay gente que piensan que tienen algo pero no quieren preocupar a su familia o pensar en depender de otras personas y eso retrasa la atención y retrasa principalmente la decisión de acudir a recibir el tratamiento adecuado y de manera oportuna", asegura.

Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección temprana sigue siendo el punto más importante de la lucha contra esta enfermedad. Cuando el cáncer de mama se detecta en una etapa temprana, las posibilidades de curación son elevadas.

Por ello durante el mes de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS), fomenta programas integrales de lucha contra el cáncer de mama, dando prioridad a estrategias de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y mastografía.

No obstante, para prevenir el cáncer de mama sí hay hábitos que ayudan como llevar una alimentación balanceada y alta en fibra, que incluya brócoli, acelgas, espinacas, setas, uva y papaya; Disminuir el consumo de azúcares y grasas; Practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente; Mantener un peso adecuado; Evitar el cigarro y el alcohol; Realizar una auto-exploración mamaria mensual a partir de los 20 años, de preferencia al quinto día de la menstruación; Solicitar una mastografía a partir de los 34 años, en caso de antecedentes familiares de la enfermedad. Si no se tienen, se debe hacer cada dos años a partir de los 40, y cada año al llegar a los 50.

El médico asegura que no hay manera de evitar el cáncer de mama pero sí hay factores que deben tener en cuenta las personas para ser más cuidadosos en su salud y realizarse chequeos médicos de manera habitual.

Por ejemplo, es más frecuente el cáncer de mama si: Se tienen antecedentes familiares, se cuenta con más de 45 años de edad, se tienen antecedentes de quistes en el pecho, se llegó a la menopausia después de los 50 años, su primera menstruación cuánto es de los 12 años, utilizado terapia hormonal de reemplazo por más de 10 años, se embarazó por primera vez después de los 30 años, o no ha tenido hijos.

El Dr. Rosales también dijo que existen protocolos establecidos ya para médicos en caso de que tengan que dar una noticia respecto al cáncer de mama:

"Hay formas establecidas ya para los médicos para dar malas noticias cuando así se amerita. Para empezar, la noticia debe darse en un entorno de tranquilidad, privacidad, honestidad y tampoco ser fatalistas sino lo más apegados a las posibilidades reales que tiene el paciente, se pide que nunca acuda la persona sola a consulta y que esté tranquila", dijo.

"Hay una cosa que pareciera a simple vista que no es científica pero existe. Hemos visto que la depresión repercute mucho en la salud del paciente con cáncer porque el sistema inmune funciona en parte con sustancias que secretamos si estamos felices o en un estado emocional saludable. De hecho, los tratamientos más recientes para el cáncer son inmunológicos y lo que hace no es matar células como otros tratamientos sino ayudarle al sistema del propio paciente para que se defienda solo.

Es importante cuidar que no bajen las defensas del paciente, por eso influye la parte emocional. Si alguien me dice desde un principio que no se va a curar o que no le interesa ya la cosa no pinta bien", dijo el médico.

Las personas deben observarse frente al espejo y buscar cambios en la forma, tamaño o superficie de la piel; especialmente hundimientos, inflación, enrojecimiento o ulceraciones. Este procedimiento deberá hacerlo con los brazos a los lados, 'las manos detrás de la cabeza, los codos y hombros ligeramente hacia adelante y con las manos en la cintura.

Preferentemente durante el baño, buscar bolitas, zonas dolorosas, abultamientos o consistencia diferente al resto de la mama. Este procedimiento deberá hacerlo de la siguiente manera: De pie: la mano derecha en la nuca, con la izquierda toque el pecho derecho. Comience desde arriba palpando alrededor de la mama y luego en la parte del centro. Posteriormente, revise toda la axila y al final apriete el pezón para ver si hay salida anormal de líquido. Explore el otro pecho de la misma manera.

En el caso de las mujeres (porque el cáncer de mama también se presenta en hombres) deben explorarse 7 días después de la menstruación o en un día fijo si es que ya no menstrúa.

El Dr. Rosales indicó que los senos cambian y en ocasiones se presentan anormalidades que no son causados por cáncer, pero se debe acudir sin retraso con el médico, para que valore la necesidad de estudios de imagen como los ultrasonidos o la mastografía y en algunos casos la resonancia magnética para descartar el padecimiento o por el contrario iniciar tratamientos.

10 CASOS NUEVOS por semana se presentan en Coahuila, según las estadísticas hasta octubre.

