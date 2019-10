Ignora Pedro Luis Bernal al Consejo de Vialidad de Torreón

Al Consejo de Vialidad Municipal nadie le hace caso.

Directamente y por escrito, desde hace dos meses se le solicitó a Pedro Luis Bernal Espinoza, director de Tránsito, que prendan las torretas en los operativos del Alcoholímetro, a donde ni siquiera asiste, pero les dijo que no.

Recientemente se le pidió al secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara, que se cumpliera el Protocolo Nacional para este proceso de revisión de conductores dada la cantidad de faltas que se cometen, pero solo se comprometió "a darle una leída".

Tras asegurar lo anterior, el presidente de este consejo ciudadano, Pedro García Aranda, declaró que no les queda otra salida, por lo que pedirán la intervención de la Comisión de Derechos Humanos.

"Con mayor razón ahora que se demostró que no se les da el comprobante de alcoholemia a los conductores que se les hacen las pruebas, eso ya fue demasiadas irregularidades que se cometen". Les hacen caso o no las autoridades a sus propuestas, fue la pregunta al presidente del Consejo de Vialidad, y responde:

"¿Pues qué quiere que le diga? Lo que se ve no se pregunta". Expresa que muchas cosas se pueden lograr en materia de políticas públicas, en la medida en que el Gobierno municipal admita la ayuda de las organizaciones civiles, "de los ciudadanos, que somos nosotros, que ya nos cansamos de pedir las cosas y no nos respetan", afirma.

Y dice que el motivo de sus declaraciones es para que los ciudadanos conozcan que "sí intervenimos, sí proponemos y queremos apoyar, pero nos ignoran, particularmente el director de Tránsito, que tiene malas actitudes y las expresa con su desdén".

Por otra parte, Pedro García Aranda dice que el director de Tránsito no acude a los operativos de alcoholímetros y les deja la responsabilidad a otros. "Nosotros, como Consejo de Vialidad, buscamos tener presencia permanente en esas acciones, por eso nos damos cuenta de que el director no va, que tampoco se les dan comprobantes de los resultados de las pruebas a los conductores que revisan y lo de las torretas que no quieren prender".

Respecto a la comparecencia del citado funcionario municipal ante los regidores de la Comisión de Movilidad en la que se informó de la ampliación en los horarios de los operativos de alcohol, que ahora son de las 12 de la noche a las 4 de la mañana, expresó que "desde cuándo se lo propusimos, pero nunca quiso hacer caso; hasta ahora reaccionó luego de la muerte de 6 personas en tres fatales accidentes, en los cuales los presuntos responsables son conductores en estado de ebriedad".

"Es bueno que haya ahora más filtros de revisión, los viernes y sábados, y que sean itinerantes, es decir, los cambien de lugares y no los de costumbre como lo propusieron los regidores del PAN".

"A ver si a ellos sí les hace caso", expresó García Aranda.

Asegura que expondrá el caso que enfrenta el Consejo de Vialidad y la falta de atención a sus requerimientos en la próxima reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, CLIP, adonde se encuentra afiliado.

No escucha el director