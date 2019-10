Tigres se aprovecha de protesta de Veracruz

- En protesta por falta de pago, los jugadores de Veracruz se presentaron al partido contra el campeón Tigres ayer por la noche, pero durante los primeros minutos se mantuvieron estáticos y se dejaron anotar un par de goles a pesar de que horas antes las autoridades del futbol mexicano les habían ofrecido un fondo de 18 millones de pesos para cubrirles parte de la deuda que su club tiene con ellos.

Se trata de un acto inédito en la historia del futbol mexicano que en el pasado había tenido casos en los que un equipo no se presentaba a un encuentro, pero no en el que un club llegara a un encuentro y no quisiera disputar la pelota.

La anterior ocasión que un equipo no se presentó a un encuentro ocurrió en el Apertura 2004, cuando el mismo Veracruz se negó a enfrentar a Jaguares de Chiapas. En el partido del viernes, Veracruz perdía 2-0 en la primera parte.

Antes de arrancar el encuentro, los jugadores de los dos equipos se abrazaron y tras el silbatazo inicial los jugadores de los dos equipos permanecieron estáticos durante un minuto y medio. Después de eso, los elementos de los universitarios salieron a corretear la pelota y se pusieron arriba con un gol Luis Rodríguez a los dos minutos y poco después con uno más del francés André-Pierre Gignac a los cuatro.

En ambos tiros a puerta, los elementos del Veracruz permanecieron estáticos en sus posiciones sobre la cancha del estadio Luis "Pirata" Fuente.

Veracruz comenzó a pelear por la pelota treinta segundos después del tanto de Gignac y antes que pudieran reaccionar, Tigres agregó un tanto con un disparo del chileno Eduardo Vargas a los nueve minutos.

La oferta de los dirigentes se derivó luego de que compañeros de otras plantillas dijeron que secundarían a sus compañeros y no jugarían sus encuentros de esta fecha.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana, dijo que los recursos serán entregados en un plazo máximo de una semana, una ventana que también ayuda al dueño del equipo, Fidel Kuri, quien prometió a los jugadores cubrirles los adeudos la próxima semana.

Los jugadores de Veracruz están molestos porque, de acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPRO), Álvaro Ortiz, hay jugadores que llevan hasta seis meses sin cobrar su sueldo, otros tuvieron que sacar a sus hijos de las escuelas y comenzar a buscar nueva residencia porque no han podido pagar la renta.

La desesperante situación y la falta de empatía de los dirigentes forzó a los jugadores a tomar medidas más drásticas y a media semana anunciaron que no se presentarían al duelo del viernes con el campeón Tigres en el estadio Luis "Pirata" Fuente.

"En apoyo a los jugadores y jugadoras del club Veracruz he tomado la decisión ejecutiva de disponer de un fondo de 18 millones de pesos para que a partir de la próxima semana esté a disposición de la comisión de controversias", dijo De Luisa, quien agregó que la Comisión de Controversias determinará cuánto dinero se debe a cada uno.

Aunque Kuri ha admitido en repetidas ocasiones que hay una deuda con los jugadores, la mayoría de la plantilla no ha presentado quejas porque muchos tienen acuerdos verbales que son por cantidades más altas que las que quedaron asentadas ante la Liga MX.

Kuri explicó que los jugadores aceptaron el trato verbal porque para pagar lo que le exigían él pidió incluir cláusulas por rendimiento que no fueron aceptadas por los jugadores.

"Este es un problema del club Veracruz que en los últimos días se ha acrecentado por una falta de diálogo de la Asociación de Jugadores, que en lugar de pedirle a sus agremiados que cumplan un proceso, que se ha mostrado que funciona, y que presenten sus controversias ante la liga, han incitado a que los jugadores paren", agregó De Luisa.

"No estamos de acuerdo con eso, pero trabajaremos con los jugadores para que se resuelva este problema en el club Veracruz". Ortiz dijo que la propuesta no es la ideal pero es un buen primer paso para resolver el conflicto.

"Ahora puedo decir que con esta postura cambia el tema, vemos una luz", dijo Ortiz. "Los jugadores necesitan dinero inmediato, si la próxima semana les cae algo qué bueno, no están negados a las controversias, pero quieren dinero inmediato para poder vivir, el presidente dijo que se acelerarían los procesos y eso es buen inicio".