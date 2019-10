Pobreza limita acceso a mastografía

En las comunidades rurales las mujeres no acuden a practicarse una mastografía si hay ausencia de síntomas o anormalidades en los senos. Los motivos principales son la pobreza, la ignorancia y la distancia que deben recorrer para tener acceso al estudio.

Si bien la situación no es generalizada, es la que prevalece en muchas comunidades rurales, como es el caso de los ejidos 30 de Noviembre y La Cadena, municipio de Mapimí.

A sus 74 años Rita, nunca se ha practicado una mastografía, no le encuentra utilidad, "ya pa' qué", dice entre risas.

El estudio tampoco es tan accesible, pues la mujer, madre de nueve hijos, vive a 90 kilómetros del mastógrafo más cercano y su situación económica no es muy buena.

Ella es originaria del 30 de Noviembre, al que se llega después de recorrer 40 minutos una carretera casi recta en su totalidad y pasando unos cerros. El paisaje contrasta con la pobreza de este ejido que está por convertirse en un pueblo "fantasma" debido a la escasez de fuentes de trabajo. Ya sólo quedan entre 30 y 40 familias, muchas de ellas sin la presencia de su sostén principal quienes se mudan a otros municipios a laborar.

Desde el patio de su casa, Rita dice que viajar hasta Gómez Palacio, el cual es el municipio más cercano para practicarse una mastografía, es costoso y no lo hace porque "uno debe estar al pendiente de sus animales, pero gracias a Dios estoy muy sana, ni presión ni nada".

Entre el costo de los pasajes, la comida y los taxis, el costo del traslado es de 500 pesos por persona, cantidad que para las habitantes de este ejido puede significar la comida de varios días.

Las mujeres del 30 de Noviembre refieren que la mastografía se hace cuando detectan anomalías en los senos. "Fui este año en febrero porque me sentía mal, pero gracias a Dios salí bien", comenta Tomasa, de 37 años, quien responde desde el interior de su casa cerrada con una puerta de tela que permite el diálogo sin problemas.

Las mujeres de esta comunidad acuden al ejido La Cadena, ubicada a 12 kilómetros, donde hay una Unidad Médica que tiene únicamente personal de enfermería. En este lugar les practican la exploración mamaria y les indican cómo hacerla en casa para estar al pendiente de la presencia de abultamientos, secreción, irritación o hundimientos en la mama, pues esto indica que no deben escatimar en gastos y la necesidad de un diagnóstico urgente.

La situación económica en estos ejidos no es buena, no hay sembradíos y la principal fuente de trabajo son los establos, pero el trabajo no alcanza para todas y todos.

En el caso de Hortensia Cárdenas, conocida en la comunidad como "Lula", trasladarse a Gómez Palacio para realizarse el estudio es sumamente complicado por lo que a sus 53 años, tampoco se ha practicado ninguna mastografía.

"Yo no tengo una entrada de dinero fija, dependo de mi hija, la mamá de estos dos niños (una niña y un niño que pasean en bicicleta mientras concede la entrevista), ella trabaja en el preescolar de aquí, pero no es maestra federal es de Conafe, son 2 mil pesos al mes lo que le pagan y de ahí nos hacemos garras, mi esposo falleció hace cinco años y no me dejó pensión ¿con qué dinero voy?", dice.

Lula está consciente de que la autoexploración es una forma de detección de cáncer, pero no es la más sofisticada.

"No voy a ser mentirosa, yo no me hago nada, nada, pero sí me gustaría saber cómo está mi salud, habían dicho que iba a venir una camioneta y nos iba a llevar tantas personas, pero no es un hecho".

En el ejido La Cadena la situación no es muy diferente. Aunque ahí está la Unidad Médica Rural, las mujeres también acuden según los síntomas.

Este año Margarita Reyes se practicó su primera mastografía a sus 44 años, debido a que ingresó al Seguro Social y en una cita que logró en el Hospital número 46, le hicieron el estudio.

Dicen que antes no lo hacía, pues aunque tenía Seguro Popular era más difícil acceder a los servicios de salud. Las mujeres refieren que primero deben acudir al Hospital Integral de Mapimí, lo que representa el primer gasto para ellas. De ahí les dan la información o les ayudan para poder hacer una cita en el Hospital General de Gómez Palacio o en la Unidad Médica de Especialidad para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Uneme Dedicam) y el traslado a este lugar representa un segundo gasto.

Esta condición de desventaja las desalienta para la detección oportuna que puede salvar la vida a quienes padecen esta enfermedad.

"Estamos muy retiradas, apenas tiene una para comer como para andar gastando en el pasaje. Yo sí he escuchado en las noticias que sí es de ley checarse por año, pero no se puede", cuenta Juana Isabel Espinoza, de 43 años quien tampoco se ha hecho una mastografía.

"Yo oigo en las noticias que les están dando una oportunidad a las de Torreón, cómo no nos dan la oportunidad a las de acá, a las de los ranchos, que vayamos a un chequeo así porque sí es importante, yo les digo a ellas que tienen la oportunidad, que vayan y aprovechen", agrega.

La doctora Delia Esquivel, adscrita al Hospital Integral de Mapimí, dice que a las mujeres mayores de 40 años que acuden a la consulta, se les recomienda hacerse este estudio de rutina, pero en su mayoría hacen caso omiso.

Todas coinciden en que un mastógrafo en la cabecera municipal les facilitaría el acceso a esta oportunidad de vida.

En los 12 municipios que comprende la Jurisdicción Sanitaria Número Dos, sólo tres cuentan con este aparato. Se trata de Gómez Palacio, Lerdo y Cuencamé, el resto Tlahualilo, Mapimí, Simón Bolívar, San Juan de Guadalupe, Santa Clara, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Nazas y Peñón Blanco, son referidos a las instituciones de salud de los tres primeros en mención.

Cuando la enfermedad es detectada, las instituciones de salud hacen la referencia a las pacientes al Centro Estatal de Cancerología, ubicado en la capital del Estado, debido a que en la región, el Sector Salud no cuenta con áreas para dar tratamientos como la quimioterapia, lo que representa un gasto mayor.

El nuevo Hospital del Especialidades con Oncología promete este tipo de atención, pero a cuatro años de iniciada la construcción, todavía no hay fecha para su apertura.

Según datos de la Jurisdicción, este año se han registrado 20 casos positivos en la Región Laguna de Durango, siendo la más joven una mujer de 35 años de edad. A nivel estatal son 107 casos positivos.

Además en este 2019 han muerto 30 mujeres por cáncer de mama en esta región, mientras que la cantidad estatal es de 90.

Sin embargo, la Secretaría de Salud no cuenta con tiene la estadística de la incidencia y mortandad en el contexto rural.

A nivel nacional los números de 2017 indican que se registraron 6,814 defunciones lo que correspondió a una tasa de 18.9 muertes por cada 100 mil mujeres. Las entidades con mayor mortalidad por cáncer de mama son Chihuahua (35.7), Coahuila (25.1), Nuevo León (25.0), Baja California Sur (24.6) y Ciudad de México (24.3).

En el mismo año se registraron 5,276 nuevos casos, el 44 por ciento en el grupo de 50 a 59 años.

Según la Secretaría de Salud sólo el 31.3 por ciento de los casos se detectan en etapas tempranas. La detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra la enfermedad ya que esto permite comenzar con el tratamiento inmediato y las posibilidades de sobrevivencia son mayores. En cambio, cuando se detectan tardíamente es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo tardíamente.

La dependencia recomienda tres acciones principales para la detección oportuna del cáncer siendo estas: autoexploración a partir de los 20 años con el fin de conocer mejor el cuerpo e identificar cambios anormales para la demanda de la atención médica inmediata. Otra es el examen clínico el cual de ser practicado anualmente a partir de los 25 años por el personal de salud capacitado en la exploración de mama. Las mastografías de tamizaje que se recomienda a mujeres de 40 años en adelante, cada dos años, es la tercera acción, aunque en el contexto rural esto signifique un sacrificio económico por las deficiencias en el sector, pero son necesarias para preservar la salud y la vida.

35.7 POR CIENTO tiene Chihuahua en mortandad de cáncer de mama, según la Secretaría de Salud.

Radiografía