Recuerdan a José José con fotos

Anel, exesposa de José José compartió en su cuenta de Instagram una tierna fotografía del cantante cuando era niño.

En la instantánes en blanco y negro aparece José José junto a su madre y su hermano.

Anel acompañó la imagen con un mensaje en el que, aunque reconoce el dolor por la pérdida del "Príncipe de la Canción", admite que se acabó el sufrimiento por el que estaba pasando.

"Fue tan difícil escuchar que habías partido. Te fuiste sin despedirte, sin decir adiós te marchaste; sin embargo sé que ya ahora no sufres más, no hay más dolores, enfermedades... La muerte arrebato tu vida en el momento que menos esperábamos. Ahora tu voz se escucha en todos lados, en las serenatas de los enamorados. Me alegra tanto haber sido parte de tu gran legado pero más me alegro de que la vida nos haya atado unos años. ¡Gracias mio, gracias Pepe!. Por los grandes momentos, pero sobre todo por los grandes hijos que has dejado. Hoy sé que te veo con ésta gran paz en tu mirada. Lo lograste Pepe pues ya descansas a lado de tu mamá y así estarás por siempre. Que bendición más grande".

Marysol Sosa, hija del intérprete, también posteó una bella foto en su cuenta de Instagram en la que aparece sonriendo junto a su papá, su esposo y su hermano José Joel.

"Siempre te recordaré así, riéndonos como niños, esa noche de guerra de almohadas en tu cuarto de hotel. Te extraño, papá Bear. Gracias por todo", se lee.

José José falleció el 28 de septiembre en Miami, después de varios días de polémica sobre dónde descansarían sus restos, los tres hermanos, José Joel, Marysol y Sara Sosa, acordaron cremar el cuerpo y dividir las cenizas.

Finalmente parte de los restos del cantante descansan en el Panteón Francés, junto a su madre Margarita.