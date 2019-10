Abren licitación para parquímetros

El secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Salvador Vega de León, aseguró que luego de la autorización del Cabildo ya se abrió la licitación para la concesión del servicio de parquímetros, y aunque al principio dijo desconocer cuántas empresas han participado, luego mencionó que son dos.

"Se está haciendo la licitación pública, ya fue autorizada por Cabildo para que se lleve a cabo. Estamos previendo que de una vez se hagan las publicaciones"

- ¿Y cuantas empresas hay interesadas?

"No sé todavía, pero déjeme checo. Ah, ya hay algunas empresas interesadas y al parecer hay dos empresas interesadas... (sic)".

"Pero le digo que esperamos, que está en proceso la licitación y esperamos que para finales de noviembre ya podamos tener alguna y dependiendo de cuántas sean se selecciona el mejor proyecto, que se adecue con las necesidades del municipio y que cumpla con los requisitos obviamente, que tenga las capacidades para ejercerlo y que ofrezca un servicio que se adecue a las calles que se habilitaron para los parquímetros".

El funcionario insistió en que se revisará que la concesionaria sea una empresa legalmente constituida, que cumpla con los requisitos que dicta la licitación pública, y una vez que se "suba" el proyecto lo analiza y autoriza el Cabildo.

El 20 de septiembre el secretario el Ayuntamiento confirmó que desde el 18 del mismo mes se dejó de cobrar el estacionamiento, luego de que se revocó el contrato a Jajomar S.A. de C.V. al detectar irregularidades en la renovación, pues para hacerlo debió pasar el proyecto al Congreso del Estado y el Cabildo, en la administración de Juan Carlos Ayup, lo aprobó sin notificar a los diputados.

Según se ha dicho, fue en 2012 que se negoció con la empresa, y se entregó la concesión por 8 años.

Desconocen