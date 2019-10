De primaria denuncia malos tratos de profes

SUSPENDEN. Clases sin ser día feriado y permiten profesores peleas entre alumnos.

El director de la escuela primaria "El Niño Artillero" de Torreón, turno vespertino, denunció los malos tratos que los profesores dan a los alumnos de primero a sexto grado.

David Landeros García, director del plantel educativo, expuso que en la institución se vive una indisciplina laboral por parte de los seis profesores, apoyados por la supervisora escolar, ya que ayer, sin ser un día feriado ni haber motivo alguno, se suspendieron las clases.

"A mí, nadie me notificó, yo me enteré porque el jueves al momento de la salida escuché a los algunos alumnos decirle a sus mamás que los recogían, que sus profesores les habían dicho que no iba a haber clases mañana (el viernes), por lo que de inmediato me alerté y fui a preguntar a los maestros, quienes no dieron razones del por qué", manifestó.

Lo anterior, dijo, es totalmente una falta a los lineamientos, además de que recalcó que nadie le supo dar los motivos de tal suspensión.

Asimismo, indicó se han suscitado actos en donde las madres de familia acuden al plantel muy molestas, al observar que sus hijos llegan con golpes y rasguños, los cuales, expuso, los menores señalan que se los realizan por empujones o peleas con sus propios compañeros, lo cual no le es notificado por parte de los maestros a él como director de la escuela. Por tales hechos, dijo, ya levanto denuncias ante la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif).

