Edificios del Conalep San Pedro sin capacidad suficiente para alojar alumnos

Las instalaciones del Conalep San Pedro están rebasadas en su capacidad para atender a los alumnos y aunque se ha gestionado la construcción de nuevas aulas, no ha habido respuesta.

El director de la instituación, Javier Sepúlveda, explicó que desde hace cuatro años están solicitando al sistema Conalep a nivel nacional la autorización para construir salones, sanitarios, techumbre y rehabilitar la red sanitaria sin que haya respuesta.

Mencionó que cuentan con 20 grupos y cada salón tiene capacidad para alojar a máximo 40 alumnos, sin embargo, actualmente hay grupos de entre 55 y 67 estudiantes por lo que reiteró que el edificio no tiene capacidad para atender a tantos jóvenes.

“Les hemos dicho cual es nuestra situación, nosotros estamos en un módulo de 400 alumnos de acuerdo a nuestra infraestructura y tenemos más el doble. Simplemente los baños tenemos 10 unidades de sanitarios para los muchachos y si hacemos una contabilidad de cuantos son, pues no es suficiente .Ya hemos expuesto la situación y no nada más en Saltillo, sino que en algunas otras mesas, a nivel nacional, pero no hemos tenido respuesta”.

El director mencionó que recientemente, Alfio de la Vega asumió el cargo como director del sistema a nivel estatal y al darse cuenta de la situación, de forma emergente los apoyó con 15 escritorios, pintura para el edificio, 120 bancas, 18 pintarrones, 20 computadoras y la rehabilitación de los aparatos de aire, pero insistió en que es necesario que se construyan nuevos salones.