Buscan reinstalación extrabajadores del Ayuntamiento de Lerdo

Alrededor de 28 extrabajadores que demandaron al Municipio de Lerdo por despido injustificado hace 12 años, buscaron este viernes un intento de reinstalación en el Ayuntamiento, sin embargo, el trámite no se pudo llevar a cabo por supuestas “argucias” y una dilación al procedimiento por parte de la presidencia municipal.

Juan Alberto Torres Muñoz, representante legal de los afectados dentro del expediente 304/200, explicó que "son evasivas, realmente no hay un argumento legal, ellos dicen que no quieren que se les embargue, simplemente no quieren cumplir con el laudo".

Mencionó que por el momento no se le ha notificado sobre algún recurso de amparo promovido por el Gobierno municipal. "Lo que yo tengo conocimiento y le estoy expresando es de manera extralegal. Ellos no quieren que se les embargue, simplemente no quieren cumplir con el laudo”.

Torres Muñoz indicó que una vez que se oficialice el recurso legal por parte del Ayuntamiento, los exempleados se sujetarán al mismo y se procederá a ofrecer los medios de prueba tendientes a desvirtuar el acto reclamado que el Municipio argumenta. También solicitarán ante el Juez Burocrático lo correspondiente.