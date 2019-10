La casa de las flores 2 enloquece a fans con su llegada a Netflix

A las 02.00 hora local de México (07.00 GMT) se dio el pistoletazo de salida al fanatismo del público de esta serie que, no solo desde México, esperaba ansioso la segunda entrega, la cual, según los propios actores, viene cargada de mucha más diversión e irreverencia.

Tras la muerte de la matriarca, interpretada por Verónica Castro y cuyo vacío se siente en cada escena, todo se desmorona y Paulina de la Mora se muda a Madrid junto a su mujer, María José, interpretada por Paco León, aunque por poco tiempo.

Ante el caos reinante en la familia, la controladora "Paulina" no tiene más remedio que volver a Ciudad de México a poner orden, pero cuando llega se encuentra con que su padre ha sido captado por una secta, su hermana "Elena" (Aislinn Derbez) vive una crisis de identidad relacionada con sus parejas y líos amorosos más recientes y su hermano "Julián" (Darío Yazbek) tiene un empleo de lo más problemático.

Además, "Paulina" tiene sed de venganza contra "Diego" (Juan Pablo Medina), exnovio de su hermano, contable de la familia que se fugó con todo el dinero que pertenecía a los "De la Mora" y quien precisamente protagoniza junto a fajos de billetes una de las primeras escenas del primer episodio de la temporada.

Desde los primeros minutos del capítulo se palpa el humor que caracteriza esta serie pero todavía más histriónico, si cabe.

A la vez que, de nuevo, se vuelven a tratar temas de gran profundidad como el arraigo de la familia en México, los miedos de la población joven e incluso los peligros de las agrupaciones sectarias.

Los nueve episodios, todos titulados con nombres de flores, como en la temporada pasada y precedidos de una introducción al más puro estilo "De la Mora", ya están disponibles a nivel mundial.

En las primeras imágenes de la temporada se descubre también la participación de actores como María León, hermana de Paco León y que interpreta a "Purificación", o Eduardo Casanova, actor, guionista y director español que participa con una colaboración especial.

Se espera que la serie, creada por el realizador y guionista mexicano Manolo Caro, que escribe los libretos con Alexandro Aldrete, Hipatia Argüero, tenga el mismo o mayor éxito que la primera entrega y con su actividad en redes sociales, tanto actores como productores, consiguieron crear un clima de expectación y ganas de saber más, ya que dejaron en sus perfiles pequeñas dosis de las nuevas tramas.

La casa de las flores cuenta también con las actuaciones Juan Pablo Medina, como "Diego Olvera", y añade para esta segunda temporada a Mariana Treviño ("Jenny Quetzal"), Loreto Peralta ("Rosita"), Flavio Medina ("Simón") y Anabel Ferreira ("Celeste").

Las reacciones de los seguidores a la llegada de la popular serie mexicana al "gigante del streaming" no se hicieron esperar, y compartieron su entusiasmo en redes sociales.

