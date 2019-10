Lady Gaga sufre aparatosa caída del escenario durante show

Mediante las redes sociales, asistentes al "show" desarrollado la víspera como parte de la gira Enigma, subieron imágenes del momento en el que se ve a la cantante de 33 años subirse a la cadera de su invitado de nombre Jack, brincar por el escenario, perder el piso y caer al vacío.

A pesar de lo dramático del instante, la protagonista de la película Nace una estrella continuó con el espectáculo y haciendo bromas aseguró: "Es maravilloso. Nos queremos tanto el uno al otro que nos caímos del maldito escenario".

De acuerdo con medios internacionales que reportaron el incidente, la cantante hizo referencia a la película Titanic: "Somos como 'Jack' y 'Rose' (...). Creo que deberíamos tomar un té después de todo".

Incluso, por si el incidente se volvía a repetir, sugirió: "Todo está bien. Lo único que no está bien es que necesitamos unas escaleras en el maldito escenario para que pueda volver a subir".

No es la primera vez que Lady Gaga sufre un accidente en el escenario, sobre todo por sus excéntricos atuendos y tacones gigantes; pero esta vez la caída incluyó a uno de los asistentes al concierto.

La artista continuó con su actuación y cuando interpretó el tema Million reasons invitó a su nuevo amigo Jack a cantarlo con ella, pues el joven estaba avergonzado por el embarazoso momento. "No te preocupes, estamos bien. No es tu culpa. (...) ¿Podrías prometerme algo? ¿Puedes olvidar lo que acaba de pasar?", le dijo al admirador.

