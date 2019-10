Las señales con las que Selena Gomez podría anunciar nuevo álbum

La primera publicación es una fotografía en la que se ve a la cantante detrás de una transparencia con encaje negro, la mirada hacia arriba y cabello ondulado, con la descripción “Gafas rosas todas distorsionadas”.

En Facebook y Twitter compartió una captura de Times Square con su rostro en dos pantallas de publicidad acompañada de la frase “Díganle a Alexa que me siga” y arrobó a la plataforma musical de Amazon.

Ask Alexa to follow me… @AmazonMusic pic.twitter.com/caOzGiZnS6

La última fue un video de 15 segundos de un acercamiento a una cartelera con la leyenda “Vi las señales y las ignoré” y la misma frase como descripción, lo que sugiere el posible título de un nuevo sencillo, pero esta ocasión arrobó a la plataforma de música.

I saw the signs and I ignored it. @spotify pic.twitter.com/AdWcp34vt2