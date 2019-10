Preocupa a IMCP 'invitaciones' de Hacienda

Inquieta al gremio de los contadores públicos nacionales y de La Laguna la "invitación" que ha enviado la Secretaría de Hacienda para que informen si están realizando operaciones vulnerables con sus clientes.

Oscar Luján Reyes, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) de La Laguna, dijo que hay gran inquietud a nivel nacional por las acciones de la autoridad fiscal de estarlos vinculando con posibles operaciones vulnerables, es decir operaciones ilícitas.

Comentó que "estas medidas del gobierno solo están generando ahuyentar a las empresas extranjeras ya instaladas o nuevas del país".

Explicó que las operaciones vulnerables se refieren a la compra de facturas de clientes y operaciones ilícitas en general.

Citó Lujan Reyes que la "invitación" hecha por la autoridad fiscal llegó a todos los contadores públicos agremiados al IMCP a nivel nacional el 3 de octubre de 2019, llegando en forma masiva a los profesionales del gremio, en donde se deja abierta la posibilidad o no de contestar un formato enviado, en donde se asegure si realizan o no operaciones vulnerables. El tiempo de respuesta es de 15 días, por lo que el Instituto aconseja mejor contestar para evitarse problemas. Informó que cada uno podrá contestar o no la invitación, lo cual opinó que también puede ser o no un riesgo hacerlo.

Dijo que el IMCP esta trabajando con la autoridad fiscal y la cuestiona sobre el porqué está generalizado estos señalamientos con todos los contadores del gremio, por lo que esta exigiendo que se castigue con pruebas a quienes realizan este tipo de operaciones vulnerables.

"Tal vez haya contadores que lo hacen, pero que diga nombres y que los castigue".

Mencionó que a nivel nacional operan contadores públicos que no están agremiados y, tal vez, son ellos quienes hacen o no estas acciones.

Destacó dentro del Instituto se tiene una ética profesional y opinó que no es prudente lanzar estos señalamientos sin tener pruebas.

El presidente del IMCP Laguna declaró que estas acciones del gobierno provocan ahuyentar a las empresas extranjeras y nacionales de seguir invirtiendo en el país, por lo que afirmó que ya las firmas internacionales ya no quieren venir a invertir o quieren irse de México a otros países.

Sin dar nombres de las compañías que evalúan irse del país, comentó que esto se plática entre los propios agremiados en las juntas que se tienen, por lo que la inquietud también alcanza a las empresas nacionales.

"Pedimos que la autoridad fiscal muestre pruebas y dé certidumbre a todos, y en caso de detectar irregularidades se sancione, pero sin generalizar el problema".

Lamentó que a los contadores públicos los están vinculando a un rango de crimen organizado, ya que a decir de la autoridad estas operaciones vulnerables afectan la economía del país.