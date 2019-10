Demandan por cheques sin fondos

Cuatro extrabajadores municipales de Lerdo presentaron una demanda mercantil ante un Juzgado Federal por insuficiencia de fondos para cumplir con su liquidación, como parte del laudo laboral promovido hace 12 años.

Los exempleados dicen que el juicio lo interpusieron a inicios de este mes de octubre y recordaron que fue en la pasada administración municipal, de María Luisa González Achem, que se les entregaron cheques sin fondos, por lo que piden a las autoridades que se investigue y se actúe contra quien resulte responsable.

Oportunamente, Francisco Olvera Montoya, uno de los quejosos, exhibió dos desacatos por parte de la Administración municipal pasada sobre la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los desacatos que mostró el quejoso tienen fechas del 16 de abril de 2018 y del 11 de abril de 2019.

El hombre alegó que fue despedido durante el gobierno municipal del exalcalde Carlos Aguilera y que no había ido a recoger el cheque, porque en 2018 el Tribunal de Conciliación y Arbitraje nunca le notificó, además de que no estaba de acuerdo con el monto total de la cuantía, pues considera que la cantidad es inferior.

Por su parte, María Puente Rodríguez, una de las afectadas consideró que: "Es una burla lo que nos están haciendo, que regrese María Luisa lo que se llevó, ¿para qué nos hacían ir a recoger el cheque si no había fondos?, eso es una burla que se nos está haciendo y que se nos pague el daño... Nos traen con puras mentiras".

Las cuatro personas afectadas dieron a conocer la denuncia mercantil el día de ayer, al exterior de la presidencia municipal de Lerdo.

"Aquí lo que estamos viendo es que están buscando 'chivos expiatorios', ellos saben perfectamente bien quiénes son los responsables de esta situación y ahí andan aventándose la pelotita unos y otros. La responsabilidad de todo esto es del Republicano Ayuntamiento, porque es la autoridad moral", mencionaron.

Por su parte, el alcalde Homero Martínez Cabrera comentó que el Ayuntamiento está consciente de que hay una sentencia por parte de un juez federal, por lo que el Municipio será puntual en términos de acatar la resolución.

"Pero hasta ahorita no he tenido yo ningún acercamiento con ellos, así físicamente donde podamos concretar algún acuerdo; yo siempre lo he dicho, que de acuerdo a las posibilidades del Municipio, estaremos haciendo un acuerdo de poder ir pagando uno por uno para poder terminar el problema", finalizó.

Presunto fraude