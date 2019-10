'PRI anda buscando protagonizar'

La presidenta municipal, Marina Vitela Rodríguez, consideró que en el PRI se busca protagonizar, en relación al citatorio que se le hizo como parte de su proceso de expulsión del partido.

"Andan buscando protagonizar, nosotros nos fuimos, no necesitamos que nos expulsaran, algunos actores que nunca estuvimos de acuerdo con las políticas internas del partido en función, nos fuimos hace tiempo, no esperamos a que eso sucediera, pero bueno, es la vida interna de su partido, ellos saben lo que hacen", comentó.

Ayer en El Siglo de Torreón, el dirigente del PRI en Gómez Palacio, Raúl Meraz Ramírez, y el presidente estatal del partido en Durango, Enrique Benítez Ojeda, dieron a conocer que enviaron citatorios a 40 personas, como parte del proceso de expulsión que presentan, por haber aceptado contender en candidaturas por otros partidos políticos, y se mencionó a la alcaldesa, Marina Vitela.

La edil contendió desde el 2018 por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la diputación federal del distrito 02, correspondiente a Gómez Palacio, y la ganó, y en este año nuevamente fue candidata de este partido en la elección a la alcaldía.

Cuestionada al respecto, Vitela Rodríguez consideró que el tema es extemporáneo, pues ya prácticamente transcurrieron dos años. Indicó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca solamente una plataforma para protagonizar de alguna manera y la encontró con ese tema.

Por otra parte, la alcaldesa dijo que se revisa la propuesta de Ley de Ingresos que se debe presentar para los últimos días del presente mes, sin embargo, adelantó que se espera solamente incrementar el porcentaje correspondiente a la inflación en las tarifas.

"Estamos tratando de no afectar a los ciudadanos, mi compromiso desde un principio ha sido lograr transitar sin afectaciones y con algo de beneficio para la gente, yo he instruido a mi equipo en que podamos hacer una Ley que nos permita aumentar solo el grado de inflación para no afectar la economía de las familias, que finalmente es donde recae esta responsabilidad", comentó.

Vitela Rodríguez dijo que se trabaja en el proyecto, pues indicó que ha habido muchos temas que se han tenido que atender en el Ayuntamiento, por lo que se encuentra en construcción este paquete.