Poca agua en presas afectará riego en 2020

La baja captación de agua que tienen las presas ponen en riesgo la siembra de riego para el ciclo primavera - verano de 2020, en el mismo porcentaje de llenado será el porcentaje de hectáreas que podrían beneficiarse con agua rodada.

Yadira Narvaez, directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, dejó en claro que hace un año las presas en el estado, sobre todo las del distrito 053, estaban al 103 por ciento en promedio de su capacidad. "Ya no esperábamos más agua y las manteníamos llenas", señaló.

Este año, el llenado de las presas es bajo, comparativamente con el año pasado, incluso la presa Peña del Águila apenas tiene un 37 por ciento de almacenamiento.

Yadira Narvaez explicó que ya no se espera mucha agua, por lo que el porcentaje de llenado general podría cerrar, al fin del año, en un 60 por ciento.

El porcentaje de llenado de las presas afecta directamente el ciclo de siembra de riego porque se entrega el agua dependiendo el porcentaje de la presa.

Puso un ejemplo muy claro, la presa Peña del Águila suelta el vital líquido, cuando está arriba del 85 por ciento, para el riego de ocho mil hectáreas, ahora, con apenas un 37 por ciento de llenado, si así cierra el año, entonces se estará apoyando con agua para el riego solo a tres mil hectáreas para el ciclo primavera verano del 2020.

La presa Guadalupe Victoria suele dar agua para riego en 18 mil hectáreas cuando se encuentra a un porcentaje de llenado por arriba del 85 por ciento.

Este año apenas tiene el 65 por ciento y se prevé que así puede cerrar el año.

De ser así, para el ciclo de siembra primavera verano de 2020 sólo se estaría apoyando a menos de 10 mil hectáreas.

En la presa Francisco Villa, ubicada en el municipio de Poanas, de 12 mil hectáreas que se riegan con agua de ésta presa, para el 2020 se entregaría agua para cerca de seis mil.

En el caso de la presa Santiago Bayacora la situación es diferente, por no tener grandes caídas de agua, la presa por lo general suelta solo poca agua para riego y siempre se busca que quede en el 80 por ciento de llenado.

Ésta presa solo apoya con el riego de cinco mil hectáreas, pero si el porcentaje es del 80 por ciento, el agua que se destinará al riego agrícola del ciclo primavera verano del 2020, será menor.

"La presa Santa Elena (en Súchil) es otra situación diferente, donde Conagua no mete mano y eso ha provocado que los productores no tengan planes de riego adecuados y pierden mucha agua porque no la están optimizando, no tienen un orden del volumen de agua de la presa, que en estos momentos está al 21.5 por ciento", concluyó.