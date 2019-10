Hoy llega a las salas laguneras 'Maléfica', entre la bondad y la maldad

Tras una gran campaña mundial de promoción, Angelina Jolie regresa hoy a las salas locales para mostrar qué paso con Maléfica después de que terminara la primera película que se estrenó en mayo de 2014.

Malvada, irónica, elegante y poderosa. Así vuelve Jolie como Maléfica en Maléfica: Dueña del mal, cinta que marca el gran regreso de la actriz tras varios años alejada de la interpretación y con su divorcio de Brad Pitt como telón de fondo.

Con la dirección de Joachim Rønning y con Elle Fanning y Michelle Pfeiffer completando un deslumbrante trío femenino protagonista, el largometraje de 118 minutos relata el enfrentamiento entre la reina Ingrith (Pfeiffer) y Maléfica (Jolie) a raíz del matrimonio entre la princesa Aurora (Fanning) y el príncipe Phillip (Harris Dickinson).

Desde la sonada ruptura en septiembre de 2016 de "Brangelina", como se conocía popularmente al matrimonio entre Jolie y Pitt, la ganadora del Oscar por Girl, Interrupted (1999) enfocó sus esfuerzos estos últimos años detrás de las cámaras y en su labor humanitaria.

Así, como directora presentó First They Killed My Father (2017) y como productora participó en proyectos como la cinta animada The Breadwinner (2017).

En la rueda de prensa previa al estreno mundial de la película en Los Ángeles, California, Jolie reflexionó acerca de los mensajes e ideas que lanza Maléfica: Dueña del mal sobre la maternidad, la familia o la diversidad.

"Nos dicen que si no somos lo mismo, no somos familia. Si no eres como ella (Aurora), entonces no eres su madre (Maléfica). Y eso ciertamente me caló hondo (...). En la mitad de la cinta todos están enfocados en sus diferencias (...). Y luego hay un esfuerzo real de decir: 'No debería ser así, así no se debería vivir, la diversidad nos hace más fuertes (...) y tenemos que unirnos", añadió.

"Hay metáforas en la película y no es por ser profunda sobre eso, pero creo que una buena película para los jóvenes siempre tiene estos mensajes", opinó.

Además, el equipo del filme se rindió al especial brillo que tiene como estrella Jolie dentro de la constelación de Hollywood.

"Es muy trabajadora", dijo el director Joachim Rønning, quien aseguró que Jolie es "exhaustiva" e "incansable" en todos los detalles, incluidos aspectos del vestuario o el color de sus labios.

"Es una persona con mucha determinación y extremadamente talentosa, por supuesto. Y esa combinación, creo que es parte de su éxito", agregó.

"Lo primero es que es una actriz fantástica", aseguró el actor Chiwetel Ejiofor, "pero también está muy comprometida, como directora y guionista, con cada aspecto de hacer una película. Tiene de verdad un gran sentido y conocimiento de todas las diferentes partes de realizar una cinta. Y tiene un maravilloso tipo de liderazgo", agregó.

¿Maléfica es un monstruo?

Maléfica es un monstruo. Un ser hecho para el mal. La oscuridad en el cuento. O eso es lo que nos han contado. Maléfica es, en realidad, un modelo de madre, un corazón enorme tapado por la oscuridad de unos cuernos negros. Maléfica es Angelina Jolie, la cara b de un cuento que hace muchos años dejó de ser de hadas.

“Espero que este mensaje ayude a entender mejor el lado profundo de la gente. Que no se asuman cosas. Siempre estamos asumiendo cosas. A veces, la gente que parece demasiado dura, demasiado malvada, está sufriendo mucho y, en el fondo, no es tan mala”, explicó la actriz.

Esta secuela de Maléfica continúa la historia y expande el universo, dando pie a hablar de muchos más temas que el relato original.

“Hacer cuentos de hadas hoy en día es algo que te da bastante libertad, porque puedes hablar de muchas cosas de una manera que no sea demasiado obvia. Puedes contar muchas historias de un modo más colorido. Hablar de temas como la diversidad o el medio ambiente de forma accesible”, replicó Angelina.

Porque Maléfica ya no es una historia del príncipe que salva a la princesa con un beso en su lecho de muerte. Disney ha dejado atrás ciertos convencionalismos y, si en la primera todo el peso recaía en Maléfica y Aurora, la otrora Bella Durmiente, esta vez el elenco se expande, con el protagonismo puesto siempre en la mujer.

¿Qué dicen las críticas?