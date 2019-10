Santos vuelve a la acción en el Apertura 2019 ante Tijuana

Tras el receso de la segunda fecha FIFA del Apertura 2019 y con par de derrotas consecutivas a cuestas, Santos Laguna recibe esta noche en el Corona a los Xolos de Tijuana, al ponerse en marcha la jornada 14 de la Liga MX.

El juego que comenzará en punto de las 21:06 horas, será dirigido por Fernando Guerrero Ramírez, quien será auxiliado en las bandas por los asistentes Miguel Ángel Hernández Paredes y José de Jesús Baños Caballero. Como cuarto árbitro fungirá Luis Daniel Chávez León.

Los Guerreros sucumbieron primero 2-0 en la capital del país ante los Pumas, para luego ser goleados 4-0 en el "Volcán" ante el campeón Tigres, arrastrando además una sequía importante sin anotar.

La derrota en San Nicolás de los Garza, le costó el liderato a los albiverdes, que marchan un punto detrás del Necaxa, que con un partido más, este fin de semana reciben en Aguascalientes a las Águilas del América.

Los de Guillermo Almada, son el mejor conjunto como local en la campaña. En seis partidos disputados en Torreón, han ganado cinco duelos y apenas empatado uno, con una cosecha de 16 puntos de 18 posibles, con 19 goles a favor y cuatro encajados.

El conjunto fronterizo que marcha en la décima posición con 18 unidades, ha ganado dos partidos fuera del Estadio Caliente, en la jornada inaugural 3-1 ante el Puebla y en la 12 contra el Atlético de San Luis por marcador de 3-2, a cambio de cuatro tropiezos.

Pero en el Corona, los ahora pupilos de Óscar Pareja, tienen un saldo favorable en ocho presentaciones en el máximo circuito. Ganaron tres encuentros, empataron cuatro y apenas tienen un revés, que fue en el Clausura 2014.

En febrero pasado, durante el choque del Clausura 2019 aquí en la región, empataron 1-1. El ecuatoriano Miler Bolaños abrió el marcador por la visita, pero el argentino Javier Correa igualó en el complemento.

Para este juego, por los tijuanenses no podrán ver acción los delanteros Ariel Nahuelpan y Camilo Sanvezzo, así como el zaguero colombiano Kevin Balanta, expulsados en el pasado duelo ante los Rojinegros del Atlas.

Pocos son los jugadores que han vestido las dos playeras, como el caso de Hérculez Gómez, Édgar Castillo, Juan Pablo "Kanú" Santiago, Fernando Arce, Diego González y recientemente Eryc "La Culebra" Castillo.

También algunos técnicos estuvieron en ambos banquillos, como el caso de Rubén Omar Romano, Daniel "Travieso" Guzmán y Diego Cocca.

Brian Lozano es duda para enfrentarse esta noche con los Guerreros al Club Tijuana. El propio estratega albiverde, Guillermo Almada, confesó que su compatriota, presenta una molestia en el muslo, por lo que hasta hoy definirá si forma parte del once inicial.

Y es que el "Huevo", reportó al campamento santista muy fatigado desde Sudamérica, donde representó a Uruguay en par de amistosos en la fecha FIFA ante el seleccionado Inca, por lo que tanto miércoles como jueves, realizó trabajo regenerativo.

"Llegó bastante cansado, jugó casi 80 minutos en el último partido, descansó 4-5 horas y viajó para acá, pero llegó muy adolorido, vamos a ver cómo se ha podido recuperar, tenía una dolencia, no sabemos si es producto del cansancio o del desgaste, porque se sacrificó bastante en el último partido ante Perú".

Por otro lado, habló de lo que le espera mañana ante los Xolos: "Es un partido durísimo, pero ellos también precisan ganar, estamos en nuestra casa, la idea es ganar y retomar nuestro nivel, jugar mejor que el rival, eso nos dará chance de poder lograr el resultado".

El que el Club Tijuana tenga tres ausencias por suspensión, no le garantiza que sea ventaja, ya que en base a su experiencia, cuando el adversario presenta bajas, más dificultades tienen para ganarles y es más complicado,

"Hay mucha paridad en el futbol mexicano, debemos tener objetivos a corto plazo y no pensar más allá que del siguiente partido" dijo el estratega santista, al mismo tiempo de advertir que ya trabajan en la falta de anotaciones "Siempre que no hay goles preocupa, es un departamento que priorizamos".

Aunque no está totalmente al tanto de la situación en el puerto jarocho, Almada lamentó que el partido entre Veracruz y Tigres, no se llegue a jugar "Son situaciones no deseables, pero me falta información para dar una opinión más decidida, a nadie le gusta estar en esa posición, esperemos que se solucione".

Dijo que en Santos Laguna no han analizado el solidarizarse y unirse para no jugar el duelo de la jornada 14, ya que no es un tema que no hayan tocado en lo grupal.

8 DUELOS han disputados ambos cuadros en el Corona, con saldo a favor de los visitantes.

"No corresponde a nosotros, la información que tenemos es que la Liga garantizará los pagos, lo que se busca es que los jugadores cobren, son soluciones que depende de los jugadores, no del cuerpo técnico".

Recordó que en su país, ya le tocó vivir algo parecido, pero advirtió que inmediatamente cuando se presenta en Uruguay el reclamo de lo que se le debe a un jugador, ahí se solidarizan los futbolistas, pero en México desconoce el tema y no sabe el porqué no se presenta la controversia.

"No tengo la información, no es un tema que se haya conversado grupalmente, nosotros estamos mentalizados en jugar mañana (hoy) con la cabeza puesta en el partido. No es un tema exclusivo de México, pasa en otros países, pero no sé las medidas que se tomen".

Acciones Preventivas