Agentes de tránsito, capacitados para usar armas

Los agentes de Tránsito Municipal sí reciben entrenamiento para el uso de armas. Este año fueron capacitados 95 elementos y 102 el año pasado.

Pedro Luis Bernal Espinoza, director de Tránsito y Vialidad, expresó que los cursos son impartidos por instructores certificados.

"El año pasado fueron 102 elementos los que tomaron una capacitación que se llama Formación Equivalente para tener el estatus de Policías Viales. Una de las materias que se les imparte es tiro y manejo de armas", explicó.

"No depende de mí que se armen o no a los tránsitos, no es una facultad que yo tenga. Le correspondería al licenciado (Jorge) Zermeño y él ha dicho ya que no van a estar armados", declaró Bernal.

Mencionó que antier,se les dio esta práctica en la Sala de Tiro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con armas de la propia corporación. Malamente los compañeros tomaron gráficas y la subieron, "pero no andan en la calle tirando y por lo tanto no necesitan licencia", señaló.

Dijo que la capacitación no forma parte de un programa estatal o municipal, sino que procede del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El curso lo imparten los instructores que están certificados por el SNSP e igualmente el listado de las personas lo autoriza el mismo sistema.

"Se envió el oficio a la secretaría para los 102 elementos anteriores que tomaron este curso y los 95 de este también. Cumplimos con toda la normatividad, no es una cosa que se me haya ocurrido a mí que a los señores les prestaran una arma", enfatizó.

Actualmente son 290 agentes operativos de Tránsito y Vialidad. Los comentarios del funcionario municipal se dieron tras las declaraciones del alcalde Jorge Zermeño, quien garantizó que los agentes de tránsito de Torreón recibían cursos de capacitación pero no serían armados.

En referencia al posible porte de arma colectivo para los elementos de la dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez negó que exista alguna solicitud al respecto por parte de la dependencia.

Además en su apreciación dijo que el perfil de los agentes viales no es el de portar un arma de fuego, siendo que cada área cuenta con un perfil específico y los elementos de Tránsito y Vialidad no están dentro de esa función de labor preventiva.

En caso opuesto a esta opinión, Patrick Luque, jefe de Estado Mayor del Mando Especial de La Laguna, mencionó que para él es positiva la capacitación en el manejo de armas por parte de los tránsitos, ya que están a cargo de hacer cumplir la ley y aunque no sean Policías Viales, se aplica la premisa de que el desconocimiento de la ley no les exime de su cumplimiento.