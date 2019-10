Directora del FMI llama a la 'paz comercial'

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, urgió este jueves a EUA y China a avanzar hacia la "paz comercial", y no solo una "tregua", tras el reciente acuerdo parcial entre ambos países para rebajar la escalada en sus continuadas imposiciones de aranceles.

En su primera rueda de prensa al frente del FMI en la asamblea anual del Fondo, Georgieva subrayó que lo importante, no obstante, es que se logre una "paz comercial", y no se "quede en una tregua".

"Tenemos que volver al comercio como un motor de crecimiento. Y no estamos buscando un pequeño impulso, queremos una aceleración", agregó la búlgara, que sustituyó a comienzos de mes a la francesa Christine Lagarde al frente del organismo.

La semana pasada, Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo parcial "significativo" para rebajar las tensiones comerciales que mantienen desde el año pasado.

En virtud del acuerdo, Estados Unidos decidió suspender su plan de subir del 25 al 30 por ciento los aranceles a las importaciones chinas por valor de 250 mil millones de dólares, mientras que China se comprometió a adquirir entre 40 mil y 50 mil millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses al año, según la Casa Blanca.

El FMI presentó esta semana, en el marco de su reunión, sus nuevas previsiones globales, que redujo de nuevo por la batalla comercial que libran Estados Unidos y China.

La disputa comercial mermará el crecimiento de las dos potencias en 2019 y 2020 y esa ralentización arrastrará a toda la economía mundial, que este año crecerá solo un tres por ciento, su menor ritmo desde la crisis financiera.

La asamblea reúne en Washington a los líderes económicos de los 189 países miembros del Fondo Monetario Internacional y su institución hermana, el Banco Mundial, del 18 al 20 de octubre con conferencias y encuentros para discutir problemas como la desigualdad económica o la automatización de la fuerza laboral.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reclamó este jueves al Gobierno de México que lleve a cabo políticas que favorezcan al sector privado para mejorar su economía que, según el organismo, avanzará un 0.4 por ciento este año y un 1.3 por ciento en 2020.

"El compromiso del país proyectado a través del presupuesto para el próximo año es continuar con políticas favorables para el sector privado. (México) necesita más de esto", aseguró Georgieva en una rueda de prensa en el marco de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial (BM), que se celebra estos días en Washington.

La máxima directiva del Fondo aseguró que el organismo "está muy alineado" con los riesgos que enfrenta la economía mexicana, motivo por el que pactó una línea de crédito flexible con las autoridades del país en 2017.

Según los pronósticos del FMI presentados esta semana, la economía de México avanzará un 0.4 por ciento este año y un 1.3 por ciento el próximo, cinco y seis décimas por debajo de lo estimado hace apenas tres meses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que si bien coincide con el diagnóstico del FMI sobre el bajo crecimiento de la economía mundial y su impacto en México, no así con aumentar impuestos ni en modificar el plan de negocios de Pemex. Manifestó que el crecimiento de la economía mundial se prevé en tres por ciento, afectado por la política arancelaria entre Estados Unidos y China. “Ese diagnóstico tiene bastante de cierto; no coincidimos en algunas cosas, pero es demostrable que está bajando el crecimiento de la economía mundial”, expresó el mandatario. López Obrador explicó que en México se están dando reacomodos a nivel interno, ante la transformación impulsada por su gobierno, lo que lleva a cierta cautela con uno de los sectores del crecimiento. De los cuatro sectores sólo uno no ha terminado de arrancar.

El que ya lo hizo fue el de la economía popular, incluidas las remesas, lo que ha permitido que no haya crisis de consumo. Un segundo motor, el de proyectos estratégicos, está arrancando, detalló. El tercer motor, el de la inversión privada nacional, es el que no enciende, por lo que de ahí su interés de llegar a un acuerdo para desarrollar el plan de infraestructura. En cuanto al cuarto motor, el de inversión extranjera, sostuvo que funciona muy bien.