Geraldine Bazán consiente a sus seguidores de Instagram

Geraldine Bazán consintió a sus seguidores en Instagram con una serie de fotografías en las que muestra su sexy figura en las playas de la Riviera Maya.

La actriz de 36 años posteó una serie de instantáneas en las que presume su abdomen plano.

También lució su torneada figura en bikini dentro del mar.

Geraldine acompañó un video del atardecer con una reflexión y un agradecimiento por ser una mujer con salud que trabaja en lo que le gusta y que vive con la ilusión por lo que aún queda por vivir.

"Hoy quiero agradecer a Dios, a la vida por ser una mujer sana, por tener la bendición de ser mamá, trabajar en lo que me apasiona, tener a mi madre, hermano, familia, amigos incondicionales y amorosos... A ustedes que día a día comparten conmigo este camino llamado vida... Agradezco por entender que no puedo cambiar el pasado, pero si aprender las lecciones de mis acciones. Y poder caminar con el corazón y mirada llena de ilusión por lo que me queda aún por vivir", se lee.