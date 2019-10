Se 'trenza' Cabildo de Lerdo por elección en Villas

El Cabildo del Ayuntamiento de Lerdo aprobó por mayoría la propuesta del alcalde Homero Martínez Cabrera para que la Comisión de Gobernación se constituya como un órgano electoral que organice las elecciones de las Juntas Municipales de Gobierno de las 5 villas que tiene el municipio.

En sesión ordinaria celebrada este jueves, Héctor González, coordinador de la fracción de Morena en el Cabildo dijo que sería necesario que el Ayuntamiento suspenda todos los programas sociales mientras se celebra el proceso de elecciones, salvo aquellos que son de mayor influencia e interés.

Según el edil, esto porque se han percatado de que en Villa León Guzmán “que curiosamente ahí perdió el PRI, se le está dando mucho auge a los programas, están entregando cemento, despensas, muchas cosas y una de las posibles candidatas ya anda en campaña, tenemos fotos, evidencias, de cómo está persona ya se está promoviendo sin antes haber salido la convocatoria”.

González indicó que la intención es que “haya piso parejo” pues en la pasada administración “curiosamente” todas las Villas y las Jefaturas de Cuartel “las ganó el PRI, hoy no queremos que suceda lo mismo, que se dé una alternancia y que haya una verdadera democracia”.

Pero en su intervención, el regidor José Guadalupe Padilla, le propuso a González que también se les quitara el apoyo a todos los regidores para no incidir “porque ustedes se reúnen, se juntan y sí van y apoyan y no quieren que nadie más lo haga, vamos a ser congruentes, si ustedes tienen su propuesta de que se detengan todos, que se detengan todos".

-De acuerdo regidor, la gente de nosotros no está acostumbrada a las despensas, le reviró el morenista.

Padilla siguió y dijo que en las elecciones pasadas ganó el PRI porque “esa es la voluntad popular, usted no puede ir en contra de la voluntad popular. Los aspirantes tienen su recurso y aspiración personal y eso tenemos que respetarlo, si tienen ustedes algún elemento en lo particular, pues bueno, habría que presentar las pruebas y de qué partido es”.

En ese momento, el regidor de oposición sonrió y movió la cabeza en señal de negativa.

En su intervención, el regidor del PAN, Ángel Francisco Luna, puntualizó que las elecciones son ciudadanas y que lo que debe vigilarse es que los programas sociales verdaderamente lleguen a quien lo necesita y no se utilicen para favorecer a algún candidato.

“Pero todos coludos o todos rabones, si estoy de acuerdo que se tomaran consideraciones respecto de los programas sociales del Municipio para evitar su mal uso, estoy de acuerdo, también quisiera que la fracción de Morena hicieran un llamado al Gobierno federal para que los programas sociales del Gobierno federal también tuvieran cierta limitación para no incidir en el resultado de las elecciones”.

Por su parte, el presidente municipal dijo que el tema de las elecciones en las Villas es un proceso entre la ciudadanía además de que no se pueden tipificar actos anticipados de campaña porque aún no existe una convocatoria. Agregó también que de momento no hay una acción de gobierno que se esté ejecutando en estos momentos como un apoyo social hacia la ciudadanía.

“Pero ahí en su momento cuando saca la convocatoria pues lo valoramos”, expresó.

La Comisión de Gobernación en el Cabildo estará sesionando el próximo lunes para analizar la convocatoria para las Villas Juárez, La Loma, León Guzmán, Nazareno y Juan E. García.

Este mismo jueves, el cuerpo edilicio desechó el oficio para la circulación de doble sentido de la avenida Juan E. García.