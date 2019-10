Nunca fui militante del PRI: Samir Rivera

Samir Rivera González, regidor de Lerdo e hijo de la exalcaldesa María Luisa González Achem aclaró que nunca ha sido militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que antes de ingresar a las filas de Movimiento Ciudadano (MC) sólo era simpatizante del tricolor.

Lo anterior, luego de que el edil de la fracción de MC en el Cabildo recibiera un oficio de la dirigencia estatal del PRI para informarle sobre la pérdida de la militancia.

“Yo les dije que una cosa es ser simpatizante y otra militante, es conocido de todo Lerdo que mi familia es priísta desde siempre, mi tío Luis Fernando, mi mamá María Luisa, ellos siguen siendo priistas.

Yo busqué una oportunidad, un espacio en las elecciones pasadas, no se me dio, me invitó la licenciada Blanca Holguín a participar en Movimiento Ciudadano, se me hace un concepto fresco y nuevo y acepté y ahorita aquí estoy de regidor”, explicó.

El regidor mencionó que la notificación la recibió hace una semana y media y agregó que los 40 procesos de expulsión que anunció el PRI en todo el Estado son para “levantar un poquito el avispero y sentirse que andan todavía activos”.

Indicó que de momento, su madre, María Luisa González Achem “creo que no viene ahí en la lista, ella sí es militante del partido”.

Por el lado de Gómez Palacio, uno de los procesos de expulsión lo enfrenta la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez que en las pasadas elecciones contendió por Morena.