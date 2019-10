1926: Nace Chuck Berry, afamado compositor, intérprete, cantante y guitarrista estadounidense

Charles Edward Anderson Berry, quien nació hace 93 años en San Luis, Missouri, perteneció a una familia conformada por sus padres y cinco hermanos.

Al terminar sus estudios primarios, Chuck asistió al Summer High School, el primer instituto para personas de raza negra al oeste del Mississippi, y desde muy joven comenzó a interesarse por la música, por lo que tocó la guitarra de forma autodidacta.

En 1944, Berry y dos amigos fueron detenidos en Kansas City, acusados de robo a mano armada, y condenados a 10 años de prisión, por lo que ingresó al reformatorio de Algoa en Missouri; tres años después recuperó su libertad.

En el reformatorio, Chuck formó un grupo gospel e inició una fugaz carrera como boxeador. En 1948 se casó con Themetta Suggs e incursionó en varios empleos, uno de ellos, en una fábrica de montaje de coches, además, intentó sin éxito ser peluquero, por lo que como fotógrafo ayudó a sus padres.

En 1952 ingresó en un pequeño "combo" formado por el pianista Johnnie Jonson y el baterista Ebby Ard, el cual se hizo llamar Sir John’s Trío, y su repertorio lo componen de manera básica versiones de blues y R&B, con las que rápidamente ganó popularidad.

Berry viajó a Chicago con la intención de conocer a Muddy Waters, uno de sus ídolos, quien lo convenció para que presente alguna grabación al sello Chess Records; el tema Ida red, mezcla explosiva de country y blues, logró éxito y se rebautizó con el título Maybellene, que alcanzó el número uno en las listas del momento.

En 1956 lanzó otro de sus clásicos Roll over Beethoven, al que le siguieron School days, Rock and roll music, Carol, Sweet little sixteen, Johnny B. Goode, Sweet little rock and roller y Back in the USA, entre otros temas, que se situaron en el número uno de la música R&B, pop y country.

Sus solos de guitarra, mezclados con la energía de sus bailes, estremecían al público. El “duck walk” en el que se agachaba mientras andaba y tocaba la guitarra se convirtió en legendario. Algunos de sus temas fueron considerados auténticos himnos del rock and roll.

Berry hizo varias presentaciones en Estados Unidos, además de aparecer en algunas películas donde figuran las estrellas del rock and roll que promueven sus grabaciones, entre las que destacan: Rock, rock, rock (1956), Mr. rock and roll (1957) y Go, Johnny, go (1959).

A finales de la década de los 50, una joven denunció a Chuck alegando que tenía 14 años y que había sido incitada a la prostitución por parte del cantante. El juicio duró dos años y en febrero de 1962 Berry fue encarcelado en el penal de Terre Haute, Indiana, donde permaneció tres años.

Una vez que recobró su libertad, regresó con fuerza y lanzó al mercado exitosos sencillos, tales como Nadine, No particular place to go, You never can tell y Promised land, entre otros.

Sin embargo, esta etapa es considerada por muchos como el principio de la caída de Chuck Berry, quien al igual que el resto de pioneros en el género, fue desplazado por los nuevos sonidos sesenteros que apartan a estos grandes del mercado, y los “jubilan” de manera prematura.

El cantante fue galardonado con varios premios, entre los que destaca un Grammy (1984) por su trayectoria, además de formar parte de dos Salones de la Fama: El de la música rock y el de los compositores. En 1989 se publicó su autobiografía.

A los 80 años, Berry destacó entre los más importantes e influyentes compositores de la era del rock and roll, gracias a que diseñó un estilo propio con su auténtica raíz rebelde que lo mantiene como un ídolo internacional en el mundo de la música.

En 2006 se editó un documental sobre la vida de Berry, el cual contiene escenas del concierto-homenaje con estrellas como Eric Clapton, Robert Cray, Linda Ronstadt, Etta James y Julian Lennon, que rindieron al "Primer Ministro del Rock".

Como pionero del rock and roll, Chuck influyó en forma significativa en otros músicos como Ritchie Valens, Bill Haley, Little Richard, Mike Laure y Buddy Holly.

Su trabajo ha servido de inspiración para otros músicos como el peruano Gerardo Manuel, quien en su show cuenta con más de 200 temas clásicos, entre los que destacan canciones de Bill Hale, Elvis Presley, Santana, The Doors, The Beatles y Chuck Berry.

En 2008, Berry ofreció una serie de conciertos que se dieron por terminados en diciembre.

Dos años después, fue considerado uno de los mejores ejecutores de “solos” de la historia musical; esto por una prestigiosa marca de guitarras, en la que también destacaron los nombres de Jimmy Page, Eddie Van Halen, Randy Rhoads, Eric Clapton, Slash, Neil Young y Danny Cedrome.

Asimismo, ofreció diversos conciertos en Estados Unidos, donde algunas de sus presentaciones se situaron en las ciudades de Phoenix, Saint Louis, Rockville y Nueva York.

Después de dos conciertos en la Gran Manzana y en pleno evento en Chicago, con el que comenzó 2011, Berry sufrió un ataque de agotamiento, por lo que se vio obligado a interrumpir su interpretación.

El músico ofreció un concierto en Blueberry Hill’s Duck Room, ubicado en Missouri, donde el artista vivió casi toda su vida; en un casino de Illinois poco antes de celebrar su cumpleaños 85.

El "Padre del Rock & Roll" durante 2011 continuó demostrando sus dotes en la guitarra, en conciertos celebrados en ciudades estadounidenses.

Berry cerró 2011 con presentaciones en el B. B. King Blues Club & Grill, de Nueva York, para recibir el Año Nuevo.

Por otra parte, la ciudad de Missouri, le rindió tributo a Berry al construirle una estatua, donde se muestra al músico agazapado, mientras rasga su guitarra Gibson y está a punto de cantar.

Al festejo de develación se dieron cita algunas luminarias como el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, y además, Ron Isley, del conjunto Asley Brothers.

En 2012 realizó una gira por España a mediados de octubre y cerró el año con dos actuaciones en la Federación Rusa, el 14 y 15 de diciembre. Por otra parte, el guitarrista que fue aceptado en el Salón de la Fama en 1986, fue festejado en honor a su nacimiento por casi una semana.

Al año siguiente el músico ofreció un concierto en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, en el que interpretó temas como Johnny B. Goode y Roll over Beethoven, por citar algunos.

Finalmente, Chuck Berry, uno de los grandes padrinos del rock, falleció el 18 de marzo del año 2017, a los 90 años de edad.