Presentarán queja ante SRE por falta de apoyo a joven violada en España

Abogadas españolas presentarán una queja ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, si no reciben en 15 días una respuesta oficial por la falta de apoyo consular a una joven mexicana que fue violada el pasado mes de septiembre en un hostal del centro de Madrid.

"A la víctima se le vulneraron sus derechos, no se le tomó en cuenta y no recibió ningún tipo de ayuda por parte del consulado [mexicano], ni siquiera para apoyarla en su regreso a México. Nada", señala a El Universal la abogada Fátima Boitel, quien defiende a la connacional de 26 años que fue agredida sexualmente en el Hostal Motion del barrio de Chueca por un hombre oriundo de Senegal, que se halla fugitivo tras ser identificado por la policía española. "Lo que esperamos con la queja es que el consulado realice las funciones que tiene que hacer... que se preocupe de proteger [a los mexicanos] y de colaborar con todo lo que necesiten dentro de sus posibilidades, no tratarlos con indiferencia", agrega.

Además, enfatiza que la joven está devastada anímicamente porque vino a conocer Madrid, sufrió una brutal agresión y no recibió el apoyo de las autoridades.

"A ella no le interesa dejar mal al consulado ni mucho menos. Quiere que se haga justicia", agrega la abogada mexicana Griselda Herrera, quien acompañó en sus trámites administrativos a la paisana, que quiere preservar su identidad.

En un oficio presentado por Rosa ante el consulado, con sello oficial de recibido el 30 de septiembre y del que El Universal conserva una copia, la estudiante que perdió su vuelo de regreso a México por la agresión sufrida, solicitó respaldo económico al organismo diplomático para sufragar su estancia en Madrid durante el juicio y, de ser posible, recibir apoyo en el retorno asistido para poder regresar a México cuando procediera.

Rosa subrayó en el texto que el 27 de septiembre fue recibida en la embajada de México por una integrante de la delegación diplomática que rechazó su solicitud. "El consulado me trató muy mal. Me dieron cita, me trataron con indiferencia y desprecio en todo momento", contó al diario "Público".

La mexicana, con apoyo económico de una organización que costea la repatriación de personas sin recursos con la condición de que no pueden volver a España en los cuatro años siguientes a su partida, tomó un vuelo hacia México y podría intervenir mediante videoconferencia en el juicio que previsiblemente se celebrará en España cuando la policía haya capturado al agresor.