Por lesión, Pogba no jugará ante Liverpool

- El técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, descartó que el mediocampista Paul Pogba pueda jugar el partido de la Liga Premier contra el Liverpool el domingo, mientras que es poco probable que el portero David De Gea se recupere a tiempo para dicho encuentro.

Pogba tiene un problema en la rodilla y Solskjaer confirmó que el volante de 26 años tuvo un revés en su recuperación.

"Paul tuvo una lesión, regresó, trabajó muy duro. Regresó y jugó un par de partidos, quizás jugó pese al dolor", dijo Solskjaer a Sky Sports. "Le realizaron un examen tras el partido del Arsenal y quizás necesitaba unas semanas de descanso, así que espero que no esté fuera mucho tiempo, pero no jugará este partido, no".

De Gea sufrió una lesión de muslo que lo obligó a abandonar el encuentro del martes, entre España y Suecia, dentro de las eliminatorias para la Eurocopa de Naciones. Solskjaer consideró probable que el arquero tampoco juegue ante Liverpool en Old Trafford.

"Creo que no jugará. Ciertamente así parecía, conforme todo estaba anoche", dijo el estratega.

El Manchester United está en el duodécimo lugar, a 15 puntos del Liverpool, líder de la Liga Premier, de cara al partido del domingo entre los acérrimos rivales.