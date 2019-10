Hijo de Gloria Trevi se lanza de cantante

Ángel Gabriel es el nombre artístico del hijo mayor de Gloria Trevi, quien presentó Si te encuentro sola, el primer tema de lo que será su carrera como cantante.

El primogénito de la intérprete regiomontana cuenta con 17 años y muchos deseos de ganarse un sitio propio en las preferencias del público y por ello empezó por tomar importantes decisiones: "Quiero crear mi propio camino, por eso preferí no usar el apellido Trevi en mi nombre artístico".

Será en los próximos días cuando el tema musical se pueda escuchar en la radio y esté disponible en las diferentes plataformas de descargas musicales. Al respecto dijo: "Estoy súper feliz, emocionado, espero tener el apoyo de la gente, que les guste la canción, sale el 21 de octubre con un ritmo que tiene influencias de cumbia hasta elementos electrónicos, de rap y de reguetón, la verdad es que no me quiero encasillar en un solo género, a mí me gusta mezclar y crear cosas nuevas y frescas", compartió el joven intérprete.

Ángel habló de cómo es su mamá como "coach" musical, así como de la sensación que le genera el verla en escenarios en los que actúa ante miles de personas.

"Como 'coach' y como madre es increíble, siempre me da consejos y me dice cómo hacer las cosas; la verdad no puedo estar más agradecido. Me dice cómo cantar y transmitir energía a la gente, también aportó ideas a la producción, los dos dimos nuestras opiniones, a mí me gustaron mucho los arreglos que tiene el tema", añadió.