¿Por qué los perros montan a otros machos?

Cuando los perros se montan en otros machos puede ser una escena incómoda para sus dueños, sin embargo, es una conducta usual con distintas connotaciones.

Para que esto no vuelva a sorprenderte, te presentamos las razones por las que tu perro se monta en otro machos según un artículo de Soy Un Perro y Experto Animal:

Dominio sobre otros perros

Esta es una forma de marcar su territorio y demostrar que él es el dominante. Es usual que se presenta cuando llega un nuevo perro a casa. También puede intentar quitarle la comida o juguetes con el mismo fin.

Perros de Pastoreo

Razas como el pastor Alemán, Ovejero, Australiano y Border Collie tiende a montar a otros guiarlos cuando algo se está saliendo de control, o para calmarlos si se encuentran en una situación que les genera estrés y ansiedad.

Aprendizaje en cachorros

Entre los tres y cuatro meses de edad, los cachorros recurren a esta conducta para socializar con otros, ya que están en una etapa previa a la adultez. Es un despertar sexual equivalente a ver a las camadas de tigres y leones forcejeando.

Sexualidad

Al igual que los humanos, los chimpancés y delfines, los perros también disfrutan tener relaciones sexuales sin fines reproductivos; es un instinto básico de supervivencia canina.

Si esto sucede cuando están jugando es una conducto normal en ambos, sin embargo, debes estar atento a que no desencadene problemas con otros perros o para determinar (con ayuda de un profesional) si esto no está relacionado con un estrés extremo, problemas en su sexualidad, etc.