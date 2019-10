Pide PRI cambio en cuatro secretarías estatales de Durango

Pide PRI que el gobierno del estado de Durango revise los perfiles de cuatro secretarios, al considerar que no han dado resultados.

“Hemos insistido en la necesidad de que el gobernador haga cambios en su gabinete”, dijo Enrique Benítez Ojeda, dirigente estatal del PRI.

Consideró que “no están funcionando” el secretario de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado (Secope), Arturo Salazar Moncayo; el titular de Desarrollo Económico, Ramón Dávila; el de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Joel Corral, y el de Educación, Rubén Calderón Luján.

“Es necesario que los remueva, en uso de sus facultades, entendemos que es una decisión del gobernador, pero insistimos y exhortamos a que valore la necesidad de darle un nuevo giro en esto que le queda de su gobierno”, expresó.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, ha manifestado la posibilidad de realizar algunos cambios en su gabinete, al estar en la mitad de su administración.

Benítez Ojeda consideró que se requieren modificaciones en la estructura estatal para que Durango pueda alcanzar mejores metas.

“No vemos cambios, no hay obras, no hay empleo, no hay nada”, dijo.