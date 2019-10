Filtran ‘pack’ de Chumel Torres

El conductor del programa El Pulso de la República es la nueva víctima de hackers, pues en redes sociales ya se encuentra una imagen de él agarrándose su miembro viril.



No sólo ha quedado expuesto parte de su cuerpo, sino también su gusto por enviar fotos subidas de tono a jovencitas.

Así lo aseguró una amiga del youtuber de 37 años, quien reveló a TVNotas que el presentador tiene años realizando esta práctica y que siempre le ha gustado coquetear con mujeres a través de las redes sociales y diversas aplicaciones.

“Tiene años haciéndolo. Comenzó a mandarles fotos de él desnudo a varias chicas, con quienes hasta tiene sexo virtual. De hecho, una de ellas me mostró las fotos de las que hablan y hasta me dijo: ‘Oye, ¿qué onda con tu amigo?’”, afirmó.

Chumel decidió mandar la instantánea mientras se encontraba de fiesta en un hotel, pues el también actor se tomó varias selfies antes de capturar su parte íntima.

Hasta el momento, el famoso no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, usuarios de redes han reaccionado con memes.

El pack de Chumel Torres se filtró y tanta lana para que salga con unos calzones Fruit Of the Loom

La 4T no te deja comprar mejores calzones @ChumelTorres o estás en austeridad