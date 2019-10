Discovery estrenará hoy ¿Por qué odiamos?

En el transcurso de la historia, el odio y el conflicto han sido parte de la experiencia humana. De extremos terroríficos como el holocausto y el genocidio de Ruanda, en los que el odio alimentó la destrucción masiva, a los incidentes diarios como el acoso escolar (bullying) o los troles maliciosos en las redes sociales, el odio da forma a nuestras vidas en un sinnúmero de maneras. Y si bien todos los seres humanos tenemos la capacidad para odiar, pocos entienden qué es lo que lo detona y lo transforma en una fuerza destructiva.

Dividida en seis episodios y producida por los reconocidos cineastas Alex Gibney y Steven Spielberg, y dirigida por Geeta Gandbhir y Sam Pollard (ganadores de un Emmy por When The Levees Broke: A Requiem in Four Acts), ¿Por qué odiamos? explora el odio, una de las emociones más primitivas y destructivas de la humanidad.

En la esencia de esta serie tan oportuna está la noción de que, si las personas empiezan a entender su propia mente, pueden encontrar caminos para trabajar contra el odio y evitar que se disemine.

¿Por qué odiamos? se estrenará hoy 16 de octubre a las 10:00 de la noche por Discovery.

Además, los medios públicos se unirán, en una nueva oportunidad, para llevar a sus audiencias contenidos relevantes y de gran calidad.