1993: Empieza a celebrarse el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

En el mundo, más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1.25 dólares al día, y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados.

Lo anterior no sólo representa una cuestión económica, sino una cuestión de acceso a servicios que no se tienen por vivir en condiciones de pobreza, lo cual queda confirmado al conocer, por ejemplo, que uno de cada cinco niños en el mundo no tiene acceso a educación primaria o que cada día alrededor de 30 mil pequeños menores de 5 años mueren por enfermedades que pudieron haber sido evitadas si hubieran tenido seguridad social.

Buscando combatir esta situación, "en la Cumbre del Milenio, los jefes de estado y de gobierno, se comprometieron a reducir a la mitad, hasta el año 2015, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza, con menos de 1.25 dólares diarios", de acuerdo con la ONU.

Además, previamente, en el año 1992, se instituyó el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en base a la Resolución 47/196 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el cual fue observado por primera vez un día como hoy pero del año 1993.

El objetivo del día, según Naciones Unidas, es "concienciar al mundo sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países", el cual es un elemento fundamental del programa de la Organización.

Cada año la celebración del día toca un tema en específico; el tema para este 2019 es "Actuar unidos para empoderar a los niños, a sus familias y a sus comunidades para acabar con la pobreza".