Sin medir, consumo de alumbrado público en Gómez Palacio

Más del 70 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el alumbrado público de Gómez Palacio no se mide, mientras que la mitad de las luminarias están dañadas, cuando debieron durar al menos 10 años, esto de acuerdo a la evaluación realizada por el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas.

"Los transformadores de alumbrado están directos, no tienen medidor, no hay un sistema de control, todos están dañados, tenemos imágenes, tomamos fotografías, no existe un sistema de medición correcto, más del 50 por ciento de las subestaciones están directas", comentó Julio Rivas, presidente del Colegio.

Explicó que el alumbrado público en Gómez Palacio es deficiente y que se requiere de una instalación adecuada, con un prototipo similar a la de Torreón.

"También les puedo garantizar que el alumbrado público se queda prendido día y noche, las luminarias, como tal, el mismo Municipio lo sabe, más del 50 por ciento ya fallaron, no tienen el tiempo de vida útil que prometieron", expresó.

Rivas recordó que la administración municipal anterior recibió un reconocimiento por la eficiencia en energía, sin embargo, consideró que esto fue un engaño a la alcaldesa en turno de parte de su propia gente, pues insistió en que el alumbrado público en Gómez Palacio es totalmente deficiente.

El empresario dijo que la postura del Colegio es la de apoyar a las nuevas autoridades para que encuentren verdaderamente el procedimiento para contar con un sistema de alumbrado que sea eficiente, de acuerdo a las necesidades de la ciudad, y que realmente implique un ahorro en el consumo que se paga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Esto va a ser solamente si realmente le meten lo que se necesita al alumbrado público", comentó.