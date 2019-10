Acusan a maestra de 'jalonear' a menor en estancia de Lerdo

Un grupo de madres de familia de una estancia particular del municipio de Lerdo, denunciaron presuntos "jaloneos" a los menores por parte de una de las maestras.

Sara Machado, mamá de uno de los pequeños, aseguró que a raíz de que hubo un cambio administrativo, ingresaron nuevas maestras y que fue desde entonces que algunas mamás comenzaron a notar un cambio en el comportamiento de sus hijos.

"Ahí empece a notar que mi niño ya no estaba a gusto, una mamá se percató de lo que estaban pasando, estrujaban a su niña, ella tenía miedo y ya no quería venir, ahorita nos mostraron unos videos y pues lamentablemente la maestra sí los estaba agrediendo, no fue muy grave pero ya no vamos a estar a gusto, fueron agresiones muy mínimas pero no queremos que pase a mayores, queremos estar tranquilas, ya nos dieron su palabra de que se va a destituir a esta maestra, el problema es la maestra no es tanto la guardería", señaló.

Por su parte, Karla Lizeth Rocha Lozano, responsable de la estancia infantil dijo que después de esta inconformidad se checaron los videos del lugar por lo que se tomarán las medidas correspondientes.

Además, se comprometió con los padres de familia a extremar la vigilancia a fin de evitar incidentes con los niños y niñas.

Mencionó que actualmente, el lugar brinda servicio a entre 35 y 40 menores desde los 9 meses hasta los 4 años. Para todos ellos, se cuenta con seis maestras.

